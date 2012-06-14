من اين جاءت اسطورة السنافر ؟؟

الاصلاح نيوز/

اصل اختراع أسطورة السنافر يعود إلى الرسام البلجيكي بيير كوليفورد الذي كان في اجتماع مع بعض أصدقائه على طاولة غذاء، وفي الوقت الذي كان يريد فيه الإشارة إلى قارورة الملح، نسي كيفية النطق باسمها، فطلب من الشخص الذي بجواره أن يمده بذلك «السنفور».

وبعد أشهر من هذا اللقاء، أنجز الرسام المغامرة الأولى لهذه الكائنات اللطيفة. يبلغ عدد السنافر بالضبط 106 يتميزون جميعا بقبعاتهم البيضاء المتدلية على رؤوسهم، باستثناء بابا سنفور الذي يعتمر قبعة حمراء وسنفورة الشقراء ذات الشعر الذهبي، أما أسماؤهم فهي ترتبط بالمهام التي يزاولونها أو الخاصية التي تميز شخصياتهم، مثل سنفور أكول والمعروف بشهيته الكبيرة، وأنيق الذي لا يكف عن التباهي بشكله، وغبي الذي يثير حنق السنافر بتصرفاته، ثم سنفور غضبان وكسلان ومفكر وقوي، الذي أغرى سنفورة في بداية الأمر بعضلاته المفتولة، لكن الآخرين أخرجوا ما في جعبتهم من ملكات

وأكدوا لها أن القوة ليست وحدها هي السهم الذي يصيب قلوب النساء بل هناك الذكاء والجمال واللطف، لتقرر البنت الوحيدة في القرية، في نهاية المطاف، أن تحب الجميع وتتعامل معهم كإخوة لها، رغم أن بابا سنفور وقع هو الآخر، ذات نزوة عاطفية، في عشق هذه الجميلة التي صنعها بيديه بعد أن أزال الشر من نفسها. رغم طباع السنافر المختلفة فهي كائنات طيبة وتحب الخير، ورغم أن سنفور مازح كان يقدم لأصدقائه هدايا مفخخة تنفجر بين أيديهم، فإنه كان يفعل ذلك بنية الضحك والتسلية، وكان الجميع يغفر له مقالبه التي تفزع ذوي القلوب الرهيفة. شيء آخر كان يميز هذه الكائنات ويتعلق بلغتها الخاصة المسنفرة، والتي حاولت الدبلجة العربية الناجحة المحافظة على روحها، مسنفرة كل كلمة كما هي في الأصل، واللعب بإيحاءاتها وتحريفها كي تتناسب مع النسخة الأولى، وكان سكان قرية السنافر يعيشون في سكينة في أكواخ صغيرة مبنية بنباتات الفطر ذات السقف الآمن، يقضون سحابة يومهم في تشييد سدود تقيهم تقلبات الجو وقطف فواكه برية لذيذة، مع أخذ الحيطة والحذر من ملاحقات وحيل شرشبيل وقطه الكريه هرهور

ويشار إلى أن السنافر وخالقهم تمكنوا، إلى حد الآن، من بيع 25 مليون نسخة، كما أن الأستوديوهات الأمريكية أنتجت ما يقارب 300 حلقة من سلسلة الرسوم المتحركة، حيث يتمتع ابن الرسام الراحل وعائلته بهذا الإرث الذي صار في ملكيتهم، والذي اخترعه الرسام البلجيكي بسبب عجزه عن تسمية مملحة موضوعة على طاولة غذاء.