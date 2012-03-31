خبر وفاة لاعب برشلونة اريك ابيدال إشاعة



الإصلاح نيوز/ خاص/

إنتشرت في الاونة الأخيرة على مواقع التواصل الأجتماعي والمنتديات الرياضية أنباء عن وفاة الدولى الفرنسى اريك ابيدال ظهير ايسر فريق برشلونة حامل لقب الدورى الاسبانى لكرة القدم، إلا أن هذه الأخبار التي إنتشرت عارية عن الصحة وإنما سيجري اللاعب عملية زرع كبد في العاشر من نيسان / أبريل القادم.

وكان اريك ابيدال قد تعافى تماما من العملية الاولى التي اجراها في عام 2011، لازالة ورم فى الكبد وابتعد بعدها عن الملاعب لفترة طويلة، قبل ان يعود في الوقت المحدد ويشارك في المباراة امام مانشستر يونايتد الانجليزي في نهائي دوري ابطال اوروبا في مايو الماضي وينال شرف حمل كأس البطولة، ولكن التقارير الطبية اكدت حاجة اللاعب الى زراعة كبد.

يشار الى ان فترة الانتظار لزارعة الكبد تصل الى 4 اشهر في المعتاد، ولكن اريك ابيدال لن يحتاج الى وضع اسمه في قوائم الانتظار كل هذه المدة، حيث ان صديق طفولته، الذي يتطابق معه في فصيلة الدم، سيتبرع له بجزء من كبده.

ولم يكن خيار زراعة الكبد وليد اللحظة بالنسبة للمدافع الفرنسي، حيث كان الامر مطروحا امامه منذ اصابته بالورم في العام الماضي، لكن الاطباء قرروا اخضاعه للمراقبة قبل اتخاذ القرار الذي تم بالفعل.

يذكر ان اريك ابيدال خاض هذا الموسم 32 مباراة مع برشلونة، كما جدد عقده مع النادي الكاتالوني بعد ان تناثرت الانباء حول نيته الرحيل الى باريس سان جيرمان الفرنسي.