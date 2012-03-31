خبر وفاة لاعب برشلونة اريك ابيدال إشاعة

الإصلاح نيوز/ خاص/
إنتشرت في الاونة الأخيرة على مواقع التواصل الأجتماعي والمنتديات الرياضية أنباء عن وفاة الدولى الفرنسى اريك ابيدال ظهير ايسر فريق برشلونة حامل لقب الدورى الاسبانى لكرة القدم، إلا أن هذه الأخبار التي إنتشرت عارية عن الصحة وإنما سيجري اللاعب عملية زرع كبد في العاشر من نيسان / أبريل القادم.
وكان اريك ابيدال قد تعافى تماما من العملية الاولى التي اجراها في عام 2011، لازالة ورم فى الكبد وابتعد بعدها عن الملاعب لفترة طويلة، قبل ان يعود في الوقت المحدد ويشارك في المباراة امام مانشستر يونايتد الانجليزي في نهائي دوري ابطال اوروبا في مايو الماضي وينال شرف حمل كأس البطولة، ولكن التقارير الطبية اكدت حاجة اللاعب الى زراعة كبد.
يشار الى ان فترة الانتظار لزارعة الكبد تصل الى 4 اشهر في المعتاد، ولكن اريك ابيدال لن يحتاج الى وضع اسمه في قوائم الانتظار كل هذه المدة، حيث ان صديق طفولته، الذي يتطابق معه في فصيلة الدم، سيتبرع له بجزء من كبده.
ولم يكن خيار زراعة الكبد وليد اللحظة بالنسبة للمدافع الفرنسي، حيث كان الامر مطروحا امامه منذ اصابته بالورم في العام الماضي، لكن الاطباء قرروا اخضاعه للمراقبة قبل اتخاذ القرار الذي تم بالفعل.
يذكر ان اريك ابيدال خاض هذا الموسم 32 مباراة مع برشلونة، كما جدد عقده مع النادي الكاتالوني بعد ان تناثرت الانباء حول نيته الرحيل الى باريس سان جيرمان الفرنسي.
التعليقات
هو بجد ابيدال مات حد يقول حاجة
ياجمماعه صحيح الخبر والا إشآعه
نعم الخبرإشاعة والله لا يسامح من طلع هالإشاعة
اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما ابدا .. اللهم خذ بيده اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام واكفه بركنك الذي لا يرام واحفظه بعزك الذي لا يضام و اكلأه في الليل و في النهارو ارحمه بقدرتك عليه أنت ضقته ورجائه ياكاشف الهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم ألبسه ثوب الصحة و العافية عاجلا غير أجلا ياأرحم الراحمين
اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه .. اللهم اميننننن
االعمر كله ان شاء الله يا بلال
وأسباب إبيدال مات ولا لا
يالله اللله يشفيه
ياالله يارب تشفي ابدال … يوم دريت انه مسلم حسيت ان برشلونه قوي بس يوم راحو كل المسلمين في برشلونه حسيت انه غبي خاصه يخسر قدام ريا ل مدرييييد افا راح افلاي وكيتا ابيدال الله يشفيه
الله يرحمه ويغفر له … احسن شي سواه في حياته انه اسلم ما شاء الله عليك
الله يرحمهااااااااااااا كان لاعيب محترم واخلاق
هذاء الخبر أشاعه
يقول لكم مريض واشاعه موته تقولون الله يرحمه
اياناس الزول دا مات صاح ولا كضب
ربنا يشفهو
اللة يرحمهاويغفر له
اللة يرحمهاااااااااااااااااا ويغفر له
الحمد لله الخبر طلع اشاعه
الله يدي العافية
ياجماعه صحيح الخبر ولا الحاصل شنو
ياجماعه الخبر صحيح ولا الحصل شنو
الله يرحمو ويغفر لة
اللهم اعطه الصحه والعافيه
الحمدلله خبروفاه ابيدال طلع اشاعه وربنا يحفظك ياابيدال
الحمد لله الخبر طلع اشاعه
اتاتات
الخبر ان كان صحيح الله يرحمو وان كان خظا الله يمد في عمرو
والله اني ماافتهمت ولاشي ناس اتكول الله يرحمه وناس اتكول الله يشفيه،،
شباب الرجاء تاكيد الخبر اذا توفي له الرحمه واذا مريض ربنا يشفيه
ياخوي الاعب مازال حي هي اشاعة فقط مافهمتش علاه راهم يقولو الله يرحمه ياجماعة اللاعب مازال حي ادعولو بالشفاء الله يهديكم
ان لم افهم
ربي يرحمو ويغفر له يصبر امرأته و أولاده
اللعب لايزال حي يرزق بركونا من الإشاعات
الاعب حي الله يطول في عمره
الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة
اللة يرحمه
الله يشفيه ويرجعه الى عائلته سالما امييييييين يا رب
كلة جذب بس اذا صدك الله يرحمة………..
ا
لله يرحمه
الله يشفيهو
هل الخبر صحيح او كذب
افيدونا يا شباب
الخبر غير صحيح ادخلو علي صفحته الرسميه نفى الخبر
اللهم اشفيه شفاء لا من بعضه مرض
الخبر مجرد إشاعة يطول عمره
ربنا يشفيه
للة يرحمة الكبير ابيدال
الله يشفيه ويعطيك العافيه
اللهم اشفه
الله يرحمه
الله يرحمه
الله يرحمك يا ابيدال