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خبر وفاة لاعب برشلونة اريك ابيدال إشاعة

السبت ٣١\٠٣\٢٠١٢


الإصلاح نيوز/ خاص/
إنتشرت في الاونة الأخيرة على مواقع التواصل الأجتماعي والمنتديات الرياضية أنباء عن وفاة الدولى الفرنسى اريك ابيدال ظهير ايسر فريق برشلونة حامل لقب الدورى الاسبانى لكرة القدم، إلا أن هذه الأخبار التي إنتشرت عارية عن الصحة وإنما سيجري اللاعب عملية زرع كبد في العاشر من نيسان / أبريل القادم.
وكان اريك ابيدال قد تعافى تماما من العملية الاولى التي اجراها في عام 2011، لازالة ورم فى الكبد وابتعد بعدها عن الملاعب لفترة طويلة، قبل ان يعود في الوقت المحدد ويشارك في المباراة امام مانشستر يونايتد الانجليزي في نهائي دوري ابطال اوروبا في مايو الماضي وينال شرف حمل كأس البطولة، ولكن التقارير الطبية اكدت حاجة اللاعب الى زراعة كبد.
يشار الى ان فترة الانتظار لزارعة الكبد تصل الى 4 اشهر في المعتاد، ولكن اريك ابيدال لن يحتاج الى وضع اسمه في قوائم الانتظار كل هذه المدة، حيث ان صديق طفولته، الذي يتطابق معه في فصيلة الدم، سيتبرع له بجزء من كبده.
ولم يكن خيار زراعة الكبد وليد اللحظة بالنسبة للمدافع الفرنسي، حيث كان الامر مطروحا امامه منذ اصابته بالورم في العام الماضي، لكن الاطباء قرروا اخضاعه للمراقبة قبل اتخاذ القرار الذي تم بالفعل.
يذكر ان اريك ابيدال خاض هذا الموسم 32 مباراة مع برشلونة، كما جدد عقده مع النادي الكاتالوني بعد ان تناثرت الانباء حول نيته الرحيل الى باريس سان جيرمان الفرنسي.

التعليقات

الأحد ١\٠٤\٢٠١٢منصور

هو بجد ابيدال مات حد يقول حاجة

الاثنين ٣\٠٩\٢٠١٢صالح العازمي

ياجمماعه صحيح الخبر والا إشآعه

الاثنين ٣\٠٩\٢٠١٢هلالي الحفر

نعم الخبرإشاعة والله لا يسامح من طلع هالإشاعة

اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما ابدا .. اللهم خذ بيده اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام واكفه بركنك الذي لا يرام واحفظه بعزك الذي لا يضام و اكلأه في الليل و في النهارو ارحمه بقدرتك عليه أنت ضقته ورجائه ياكاشف الهم يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين اللهم ألبسه ثوب الصحة و العافية عاجلا غير أجلا ياأرحم الراحمين
اللهم اشفه اللهم اشفه اللهم اشفه .. اللهم اميننننن

االعمر كله ان شاء الله يا بلال

الاثنين ٣\٠٩\٢٠١٢ابو عبد الله

وأسباب إبيدال مات ولا لا

الثلاثاء ٤\٠٩\٢٠١٢Anonymous

يالله اللله يشفيه

الأربعاء ٥\٠٩\٢٠١٢kokee

ياالله يارب تشفي ابدال … يوم دريت انه مسلم حسيت ان برشلونه قوي بس يوم راحو كل المسلمين في برشلونه حسيت انه غبي خاصه يخسر قدام ريا ل مدرييييد افا راح افلاي وكيتا ابيدال الله يشفيه

الثلاثاء ٢٨\٠١\٢٠١٤عبدالله

الله يرحمه ويغفر له … احسن شي سواه في حياته انه اسلم ما شاء الله عليك

الأربعاء ٢٦\٠٢\٢٠١٤agogo

الله يرحمهااااااااااااا كان لاعيب محترم واخلاق

الجمعة ٢٨\٠٢\٢٠١٤محمد الفاضل نورين

هذاء الخبر أشاعه

الجمعة ٢٨\٠٢\٢٠١٤Anonymous

يقول لكم مريض واشاعه موته تقولون الله يرحمه

الجمعة ٢٨\٠٢\٢٠١٤Anonymous

اياناس الزول دا مات صاح ولا كضب

الجمعة ٢٨\٠٢\٢٠١٤Anonymous

ربنا يشفهو

الجمعة ٢٨\٠٢\٢٠١٤galal shreef

اللة يرحمهاويغفر له

الجمعة ٢٨\٠٢\٢٠١٤galal shreef

اللة يرحمهاااااااااااااااااا ويغفر له

السبت ١\٠٣\٢٠١٤ابومريم

الحمد لله الخبر طلع اشاعه

السبت ١\٠٣\٢٠١٤friday‏ ‏dogedoff

الله يدي العافية

السبت ١\٠٣\٢٠١٤عمر محمد احمد سيدا

ياجماعه صحيح الخبر ولا الحاصل شنو

السبت ١\٠٣\٢٠١٤عمر محمد احمد سيدا

ياجماعه الخبر صحيح ولا الحصل شنو

السبت ١\٠٣\٢٠١٤دباري

الله يرحمو ويغفر لة

الأحد ٢\٠٣\٢٠١٤zahir younis ajawen

اللهم اعطه الصحه والعافيه

الاثنين ٣\٠٣\٢٠١٤علي صبري

الحمدلله خبروفاه ابيدال طلع اشاعه وربنا يحفظك ياابيدال

الاثنين ٣\٠٣\٢٠١٤محمد

الحمد لله الخبر طلع اشاعه

الجمعة ٧\٠٣\٢٠١٤تجاني

اتاتات

الجمعة ١٤\٠٣\٢٠١٤nadir

الخبر ان كان صحيح الله يرحمو وان كان خظا الله يمد في عمرو

الجمعة ٢٨\٠٣\٢٠١٤محمد حسين العتابي

والله اني ماافتهمت ولاشي ناس اتكول الله يرحمه وناس اتكول الله يشفيه،،

الاثنين ١٦\٠٦\٢٠١٤بكري الحمدوني

شباب الرجاء تاكيد الخبر اذا توفي له الرحمه واذا مريض ربنا يشفيه

الثلاثاء ١٧\٠٦\٢٠١٤didi lio castro

ياخوي الاعب مازال حي هي اشاعة فقط مافهمتش علاه راهم يقولو الله يرحمه ياجماعة اللاعب مازال حي ادعولو بالشفاء الله يهديكم

الأربعاء ١٨\٠٦\٢٠١٤Anonymous

ان لم افهم

الخميس ١٩\٠٦\٢٠١٤youcef

ربي يرحمو ويغفر له يصبر امرأته و أولاده

الخميس ١٩\٠٦\٢٠١٤احمد بونوة

اللعب لايزال حي يرزق بركونا من الإشاعات

الخميس ١٩\٠٦\٢٠١٤ايمن

الاعب حي الله يطول في عمره

السبت ٢١\٠٦\٢٠١٤MIMO M MIMO

الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة

الأربعاء ٢٢\٠٤\٢٠١٥طياب اكول

اللة يرحمه

الجمعة ١\٠٥\٢٠١٥keltoum

الله يشفيه ويرجعه الى عائلته سالما امييييييين يا رب

الاثنين ٦\٠٧\٢٠١٥سجاد

كلة جذب بس اذا صدك الله يرحمة………..

الثلاثاء ٢٣\٠٨\٢٠١٦عزمي عبده النور

ا
لله يرحمه

الثلاثاء ٢٣\٠٨\٢٠١٦Anonymous

الله يشفيهو

الثلاثاء ٢٣\٠٨\٢٠١٦Guot Akoon

هل الخبر صحيح او كذب

افيدونا يا شباب

الأربعاء ٢٤\٠٨\٢٠١٦ismail gasim

الخبر غير صحيح ادخلو علي صفحته الرسميه نفى الخبر

الأربعاء ٢٤\٠٨\٢٠١٦مصطفى ابوشنب

اللهم اشفيه شفاء لا من بعضه مرض

الخبر مجرد إشاعة يطول عمره

الأربعاء ٢٤\٠٨\٢٠١٦Anonymous

ربنا يشفيه

الأربعاء ٢٤\٠٨\٢٠١٦عبد كريم

للة يرحمة الكبير ابيدال

الخميس ٢٥\٠٨\٢٠١٦عمر

الله يشفيه ويعطيك العافيه

الخميس ٢٥\٠٨\٢٠١٦محمد صابر

اللهم اشفه

الخميس ٢٥\٠٨\٢٠١٦Anonymous

الله يرحمه

الخميس ٢٥\٠٨\٢٠١٦احمد مصلح

الله يرحمه

الجمعة ٢٦\٠٨\٢٠١٦انا تاتا

الله يرحمك يا ابيدال

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