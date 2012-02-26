عشائر بئر السبع تنتصر لإيناس مسلم

الاصلاح نيوز – معاذ ملكاوي /
انتصر تجمع أبناء بئر السبع بقضية الطالبة ايناس مسلم (ابنة بئر السبع) مؤكدا وقوفه الكامل الى جانبها والعمل بشكل جاد مع كل الجهات ذات الاختصاص لنصرتها وانصافها ودفع ما لحق بها وبعشائر أبناء بئر السبع من ضرر غير مستند الى أدلة قانونية قاطعة .
التعليقات
خلي …اللي هاجمتها وجابت سيرة الاصل تفتح ثمها هلأ ,,,,,
له له معقوله ….طيب وين الاسماء عشان مصداقية الخبر
ايش يعني عشائر بئر السبع؟ .
هلا بئر السبع
الى السيد كاظم بدي اقولك الي ما بعرف الصقر بشويه عشائر بئر السبع من اكبر العشائر في الاردن وفلسطين وهم الرجال الرجال الله يوقعك بين ايديهم عشان تعرف شو يعني عشائر بئر السبع
انا من بئر السبع ولا اعرف من هذه ولا اريد ان اعرف وهي لاتمت بصلة لاي من ابناء بئر السبع ..
هي ابنة عمك يا …. وعرضك ولا يمكن لامثالك ان يكون حفيد الصوفي حتى لو ارتبط به بالدم فانك اعجز من ان تمثله بالفعل لانك …. ونسبك لا يكفي لرفعك فجدك قال وفعل ولكنك ….
الى التعليق باسم موسى التعمري اقول يا غريب كن اديب ..
السبعاوية لحمهم مر ويا ويل الي يعادينا
باسمي وباسم عشائر بئر السبع عامة , لا نسمح بتاتا بالتعليقات العنصرية واللى يودي الفتنة , نحن عشائر بئر السبع هاشميو الولاء اردنيو الانتماء … وكلنا رصاص في مسدس ابو حسين …. واللي مش عاجبه يلقط حواجبه
بسم الله اولا نتمنى الشفاء لبنت العم .وبالنسبة لسؤال جواد غاص(كاظم ) نحن البداوة الالي عمرك ماعرفتها وحنا الكرم اللي عمره ماراح يصلك ونحن الجود اللي نفسك ماعندها ما تجود به ونحن الشهامة و الرجولة والفروسية وها نحن السبعاوية واذا ودك انعلمك اياها نحن جاهزين انجيك لعندك. بس في سؤال من انت عرف عنك وعن عشيرتك
الى سبعاوي..اسكت.
يا كاظم يا .. لما تحكي سبعاوي انحني لهذه الكلمة
عشائر بئر السبع في الاردن اكثر من مليون وربع نسمة
الى جواد الكاظم عفوا جويد هل تعلم ان عشائر بئر السبع الاكثر في الاردن وفلسطين وبها عدد كبير من العلماء والاطباء والمهندسين هل تعلم ياكويظم ان مؤسس الصحافه الاردنيه وعميدها هو المرحوم الحاج جمعه حماد سبعاوي وهل تعلم ان اول يرفسور باطنيه هو سبعاوي المرحوم الدكتور شاكر قنديل ابو شبير رحمه الله ولما تزور المستشفى الاسلامي ترى اسمه مطرزا على المستشفى هل تعلم ان عدد المدارس في بئر السبع لوحدها سنه1900 بلغ عدد10مدارس قبل ان تعرف الدول وتؤسس كيانها هل تعلم ان سنه1900 كانت لبئر السبع بلدية تضاهي امانه عمان في عملها وكان رئيسها الشيخ حماد باشا الصوفي ولعلمك عرضت عليه برطانيا ان يبدأ الثورةا لعربية وتدعمه لكن رفض لان الدولة العثمانية اسلامية..هل تعلم ان القضاء عند بئر السبع هو الاشد في الوطن العربي وكانت تشكل مجالس قضائية قبل ان تنزل انت واهلك من على الاشجار هل تعلم بطولات ابنائها في الجيش الاردني والعربي والكرامة خير شاهد هل تعلم ان مناضليها عمل لهم مسلسلات عرضت على التلفزيون الاردني مثل عيد الصانع وشطي الصوفي اقرأ كتب النكبة والفردوس المفقود وبلادنا فلسطين وابن شطي الشهيد حسن قائد عملية ابل القمح اسم المستعمرة والتي قتل فيها 55 صهيونيا هو ورفاقه من حزب البعث المغربي والعراقي والتركي اتق الله يا جويد وللعلم حماد باشا كان قائد الجيش الذي حارب الانجليز بالسويس اباد الكتيبة الهندية واسر السودانية التابعة لبرطانيا
الى المسمي نفسه حفيد حماد الصوفي كن مؤدبا ولا تشبعنا بطولات والنتائج واضحة جدا للجميع ويعرفها حتى الطفل الصغير هذا اولا اما ثانيا البطولة ان يبقى الانسان صامدا في وطنه وكما ذكرت لك لا تشبعنا كلاما واسكت مرة اخرى .
الى جواد الكويظم نعم البطوله البقاء في الارض لكن ان تواجه الامبراطوريه البريطانيه والدوله الصهيونيه التي كانت كل دولك العربيه تقبع تحت نيرها لم نخرج من فلسطين للتنزه بل خرجنا غصب عنا وبقوه السلاح والاباده لمناطق كامله عن بكره ابيها خرجنا عندما كان من يمسك معه سكين او سلاح يعدم ولم نخرج ونحن مسلحون رأيت العراق وقوتها في اسبوعين صارت من الماضي انت يا جواد لا ترى الا بين رجليك شاهد بطولات ابناء بئر السبع مع المقاومه الاسلاميه في غزة عندما ملكو سلاح لايقارن بواحد بالمليون من سلاح اسرائيل قالو كلمتهم اخرجوا الصهاينه وصبروا على الحصار ليقولوا لا اله الا الله وانت لا اعرف من اي اصول انت والاجدى ان تعرف بعائلتك (خرجنا عندما كنت انت تحت الانتداب البريطاني وخرجنا وهجرنا من ارضنا لغايه المخطط الصهيوني لكن ربما انت لا تعرف من التاريخ الا من 20 سنه ولا تقرا لكن جاهل
جواد كاظم عرف بنفسك واين تسكن لتعرف من هم ابناء بئر السبع ولا تبقىمختبىء خلف صدفتك بعيدا عن الشمس لكي لا تحرق جلدك
الى المسمى حفيد حماد الصوفي التهديد والثرثرة سلاح العجزة والضعفاء يبدو عليك من كلامك انك مندفع واقول لك كن مؤدبا ؟
اولا لا اعلم من اي عشيرة هي ايناس ثانيا الى عبادي و جواد كاظم السبعاوية مارد ..اياكم و خروج هذا المارد
الى المسمى جواد كاظم العجز هو عدم التعريف بنفسك وعائلتك تختبيء خلف اسم ربما مزور لخجلك من عائلتك ام لخوفك من نفسك الاندفاع احسن من الاختباء كافعى من تحت تبن ولعلمك انا لم ادافع عن المدعوة ايناس ولكن ادافع عن عشائرنا الغفيرة انا ضدها ولبس معها لكن انت كفاك اختباء
الى كاظم الجبان فعلا انك .. ولو انك زلمة بتعترف مين انت شكلك مندس خاين , وعلى العموم بحيي ابن العم الاصيل حفيد حماد باشا الصوفي والله اني اشهد انك رجل ونعم الرجولة و لا تغلب حالك مع المندس هذا خلك شيخ ابن الشيوخ والله انه الكل يعرف انه كل السبعاوية شيوخ ولكن يا خوي الغيرة
كل التحية والاحترام الى ابناء العمومة عشائر بير السبع وعلى راسي والسبعاوية والمعانية واحد
السبعاويه شيوخ ولاد شيوخ ماشي ومش حاب احكي حكي عن
اخواني وابناء عشيرتي تحيااااااااااتي لكم جميعا وارجو منكم ضبط النفس ولا تسمحوا لضعاف النفوس بأثارة الفتنة ونحن تربينا على الرجولة واحترام الغير ,,
الى كاظم الغيظ خوفتنا كثير وخاصة انك من اسمك شجاع كثير بس انت من الذين ذكرهم المغفور لة الحسين طيب الله ثراه في خطابه الخير “الديدان التي تتسلق الاغصان العالية” واحترامي لكل الغيورين على ابناء جلدتهم امثال الصوفي والمحافظة المخلصين للعرش الهاشمي
من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت
سبعاوي كلي شموخ وفخر
وبغربتي بير السبع دوم على بالي
ومن اصحى كل يوم فجر
ازور بير السبع وجبالها في خيالي
واذا طالت غربتي وزاد القهر
…ما يزول طبعي السبعاوي حتى بطول الليالي
وان كان طبعي مخالف لقوانين الدهر
قسم بالله ما اتغير ولو العالم كله قبالي
سبعاوي اقولها بقوه الصخر
واقهر فيها كل اللي كره طبعي و حالي
طيب ليش مقهورين من السبعاوية خيو
تعليق على سؤال المراقب ليش السبعاوي غير مرغوب فية
1-لأنة حر
2-مابيحني راسة الا لله
3-يموت بكرامة خير ما يعيش بذل
4-وللحق سيف بتار
مهما طال الزمان وكثرث الانذال ضدي فانا السبعاوي عاشق التحدي
*
ووانا بشكرك يا تعمري
واللي مش عارفنا يسأل عنا
الله حيهم النشامى…واقول ونعم سبعة انعام من السبعاوية رجال مأصلين …..وبدو واهل نخوة وكرامة…عالأقل معروف أصلهم وفصلهم………
تفداك الاردن وعاليات الشواهيق وعشائر السبع ومن سكن في وطنها وتفداك السبع وكل المخاليق و تفداك روحي وما بقى من عمرها ……..
الى الاخ كويظم اقول لك اسكت احسن الك لانك الواضح انك ما تعرف شي عن البداوةولا عن ولاد السبع وكنك رجال ولد رجال اطلع جاي وعرف عن حالك وعن عيلتك وساعتها تعرف من هم السبعاوية السبعاوية ولاد عز ولاد نخوة السبعاوية الرجوله بذاتها ……
اولا تحية لابناء بئر السبع(الله حيهم) ثانيا الى (الاخت) كاظم روح دور على اصلك بعدين احكي عن الناس
الله حيهم السبعاوية
يسلم لسانك يابن عم انا اشهد انك تربانى اصيل لاتلاحق الى ما يعرف التاريخ
صح لسانك يا صوفي
يا حيالله بالسبعاوية ….والله انكم رجال بس الزمن جار عليكم
صخري وأعرفكم زين
تحياتي لكم
قيل وقال .. قيل وقاال سبعاوويه نهزز جبااااااال يسعد دين السبعاااويه
السبعاوية صقور حرة صعب تنطال
السبعاويه رجال وما يهم كلام الانذال
الى الاخ كويظم لاتجي بالشيوخ
مين جواد كاظم علي الطلاق عمري ماسمعت فيك ولا سمعت بعشيرتك ام انت اكـــــــــــيد اسمعت بدواسين الظلمه
سبعاوي وافتخر
والي موعاجبة ينتحر
ويكتب على قبرة ميت قهر
الله حي اولاد عمي ( ابناء قبائل بئر السبع )
والله ما عليكو زوود
وحنـا ابناااء بئرالسبع رجال قووول وفعل
وانت ( جواد كاظم ) لو فيك مراجل كان عرفت عن حالك
!!!!!!!!!!………….,,,,,,,,,,,,,,,,,,
إلى كويظم
لا تسأل عن سفري وترحالي
أنا غريب و بئر السبع
عنواني
السبعاويه ولله صقور جارحه يا(؟)
سبعاوي ما يهاب الموت
علي ابو زعيزع
سبعاوي والعز عنوان الحمد الله سبعاويه واصلنا معروف
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حنا بدو حنا كيد عين العدو
ماضل كلام يا مدام كاضم اللة يهفي البطن اللي شالك والنطة اللي جيت منها
السبعاويه شيوخ من يوم يومهم وفزعه لغانممه الله يحميهم
اخواني ابناء بئر السبع
اتركوها فانها منتنه. ولا تضيعوا وقتكم بالرد علي اي ضعيف شخصيه او من يشعر بنقص ما. فانتم معروفون ولا تحتاجون لاحد لان يخبركم بمن انتم.
وتحيه الي اخواني ابناء العشائر البدويه الاردنيه كافة اولاد النخوه والشهامه والكرم.
شيخ السبع
الله حيكو يا نشامى
بينا وبين شرهم الله انا اشهد انهم من خيرة الناس
لو الزمن واناس ضدي فأنا سبعاوي احب التحدي مش للأنك ذهب ولا الماس للأنك سبعاوي بترفع الرأس
يسعد رب كل من قال انا سبعاوي
يسعد البطن الي شالو
الله يحي ابناء السبع وين ما كانو وين ما راحوووووووووووو
الله يحيي كل واحد سبعاوي
السبعاوية صقور حرة
انا اعتذر لكم جميعا ولكل عشائر بئر السبع عما بدر مني وانتم اهل التسامح
الله محيي جميع عشائر بير السبع
الله حيهم السبعاويه الغيورين قرايبي وعصبة راسي اذا بدكوا تعرفو مين هذا الكاضم ابحثوا عنه في قاموس الحشرات
بسم الله الرحمان الرحيم
انا سبعاوي حر وحقي ما بضيع مني ولو بعد حين ….. انا بقول دشروكوا من العنصرية الي اجت من الغرب وخليكوا ايد وحدة عرب خير امة على وجه الارض َ
والله والنعم من كل عشائر بير السبع
والله والنعم من كل عشائر بئر السبع
سبعاوي حر .. لحمي مر
اردني الانتماء .. هاشمي الولاء
ابنا عشيرة ابويحيى قبيلة الجروين كلنا مع ابناء عمومتنا السبعاوية السبعاوي يمزع مايداوي حنا جاهزين للفزعة يا ابناءعمومتنا ياعشيرة ابومحفوظ عمان ماركا الشمالية
عشيرة ابويحي السبعاوية حنا اصل البدووووووووووووووووووووووو
سبعاوي.وفتخر
السبعاوي شيخ ابن شيخ
السبعاوي وبس
الى …. كاضم!والله لن اقول الى كمى قال (الحسين ابن علي ض)سلامن على الدنيا حين لايبقى فيها من البطال الامكر
السبعاوبه صقور حره
تحياتي لكل السبعاوية هم يعتقدون ان هاذا الكلام يهبط من عزيمتنا ولا كنهم لا يدرون ان هاذا الكلام يزيد من قوتنا
الله يحي كل واحدسبعاوي اصيل
ولك كل سبعاوي (تياها عزازمه ترابين جبارات )
او سكن بئر السبع او يرد باي صله لبد بئر السبع ع راسك
السبعاوية شيوخ ولاد شيوخ
السبعاويه شيوخ ولادشيوخ وتحياتي لكل من قال اناسبعاوي
ولك يسعد رب كل من قال انا سبعاوي (ترى على طاري الفخر انا سبعاوي) ولي يدوس على طرف الهم يتشاهد ولي مايعرف اصقر يشوي وحنا سباع البر ولي كل الفخر اني سبعاوي
يالله حيينا على كيس بعظنا
الله يا الأردن يحماك ويحمانا٠٠
مالنا عيشة بلاك ومالك عيشة بلانا٠٠
أنا سبعاوي معبي الأرض وغيري ما بعبي ديانا٠٠
حنا أهل الشومات نرحب بالضيف لآجانا٠٠
الله يا الأردن يحماك ويحمانا٠٠
مالنا عيشة بلاك ومالك عيشة بلانا٠٠
أنا سبعاوي معبي الأرض وغيري ما بعبي ديانا٠٠
حنا أهل الشومات نرحب بالضيف لآجانا٠٠
يا جماعه الخير مافي داعي للسب والاستفزاز … نحن جميعنا ادوات ومصادر ثراء للفاسدين
ولله يا عمي السبعاويه زلم
مبارك لكل عشائر بئر السبع التي حصدت ‘6’ مقاعد في البرلمان ، حيث حصلت على مقعدان من اصل ثلاث مقاعد في للمسلمين في الدائرة الاولى من محافظة الزرقاء وهما يوسف ابو هويدي، وكريم العوضات، بينما حصل علي الزنازنة العزازمة على تمثيل ‘قائمة الكرامة’ ، وفي دائرة عمان الرابعة بالعاصمة عمان فاز الدكتور المهندس خيري ابو صعيليك
وفي العقبة فاز كل من ي محمد الرياطي ، وعن الكوتا النسائية تمام الرياطي
الله حيهم سباعـ الليل ضرابين السيف
اه قلت لييي ياكضم ااكيد رحت مع السبعاويه خلوك تلقط سسعيسعه
انصر اخاك السبعاوي ظالما او مظلوما مع تحيات احمد ابو نمر
انصر اخاك السبعاوي ظالما او مظلوما مع تحيات احمد ابو نمر
الله حي النشمي من قاع البير
يعيش السبعاوي
ع راسي السبعاويه كلهم …
والله شيوخ وشموخ …
منبع الرجوله…
الله حيهم عشائر بئر السبع …
الله حيهم عشائر بئر السبع
سبعاوي وافتخر
نبارك لنواب السبعاويه خدمو الوطن بدمكم والله قدها
يا خوان الي ما يعرف الصقر يشويه
الرجوله ولكرم والشجاعه عند السبعاويه
سبعاويه وبأصلنا نعتز
تحياتي الى جميع عشائر بير السبع والاخص قبيلة العزازمة
السبعاوية شيوخ
الله يحي الشيوخ ولاد الشيوخ ومن قال انا سبعاوي ابراهيم ا لجبارات
الله حيهم ما عليكوا زوود
ابو خرمه سبعاويه للابد و نفتخر
بدل المدح اذا كنتم رجال ارجعوا الى ارضكم بير السبع
على راسي بير السبع
اهداء إلى قبيلة السبعاوية
ﺇﻧّﺎ ﻗﻮﻡٌ ﺃﺑﺖ ﺃﺧﻼﻗﻨﺎ ﺷﺮﻓًﺎ
ﺃﻥ ﻧﺒﺘﺪﻱ ﺑﺎﻷﺫﻯ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻳﺆﺫﻳﻨﺎ
ﺑﻴﺾٌ ﺻﻨﺎﺋﻌﻨﺎ ﺳﻮﺩ
ﻭﻗﺎﺋﻌﻨﺎ
ﺧﻀﺮٌ ﻣﺮﺍﺑﻌﻨﺎ ﺣﻤﺮٌ ﻣﻮﺍﺿﻴﻨﺎ
ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻣﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﻧﻴﻞ ﻣﻨﻰً
ﻭﻟﻮ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻳﺎ ﻓﻲ
ﺃﻣﺎﻧﻴﻨﺎ
الله يااردن يحماك ويحمآنا
مالنا عيشة بلاك ومالك عيشة بلانا
أنا سبعاوي معبي الأرض وغيري ما بعبي ديانا
و نكرم الضيف لاجانا
الله يحفظهم واللة انهم رجال
بئر السبع اصل البداوهـ
السبعاويه عز ومفخره
نايف العزازمه
الى المسمى كاضم ولك السبعاويه الهم تاريخ وهم اكبر العشاير بلاردن وبفلسطين والله يوقعك مع واحد سبعاوي عشان تعرف انو الله حق والك احنا زلام عدور الدنيه عزه وفخرب بني سبع الله حيهم عشاير بير السبع
ابوعراق السبعاوي وافتخر
الله محيي كل من قال انا سبعاوي ويا سبعاوي ارفع راسك فوق فوق بالعالي
وياااا..كويظم البين.. امشي ادفن حالك احسن لك انتا مابتعرف السبعاويه ايش هما من الرجال لو بتعرفهم عن صحيح بتسولف غير هالسواليف مار امشي ادفن حالك احسن لك
…سبعاويه عزوتي وراس مالي…
الله محيي كل من قال انا سبعاوي
تحية خاصة الى ابناء عشائر بئر السبع
سبعاوي اهل نخوه
السبعاويه الطيب و الكرم كلهم شيوخ
تحية عز واكبارالى ابناء عمومتي ابناء قبائل بئر السبع بجميع عشائرها
ابناء بعر السبع
((((شعارنا)))))
تلزم حدودك نبوسك
تعمل فيها معلم ندوسك
نظراتهم حاده ومره
ومن فكر يحبهم مره
حبوه مليون مره
كاظم اللي ما يعرف الصقر يشويه السبعاويه معروف اصلهم بس انت مش معروف اصلك وتحياتي لكل واحد سبعاوي
حنا هل الشلفاء وحنـا هـل الخيـل
وحـنـا مـطـوعـة الـرجــال العـنـيـده
وحنا كعام الضـد حنـا الحلاحيـل
أفعالنـا مـا تنحصـي فـي قصيـده
وحنا السيوف المرهفات المصاقيل
كـم راس شيـخٍ نبعـده عــن وريــده
يوم الحروب و يـوم قتـل الرياجيـل
أفعـالـنـا بــيــن الـقـبـائـل و كــيــده
كــم مــن عــدوٍ ذاق مـنـا الغرابـيـل
وكم مـن صديـقٍ نـام نومـه سعيـده
وحنا الكرم للضيـف ذباحـة الحيـل
يــوم الحـيـاة القاسـيـه و الزهـيـده
يوم البخل والشـح وقـل المحاصيـل
مـداتـنــا بــيــن الـقـبـائــل فــريـــده
يشهد لنـا التاريـخ جيـلٍ بعـد جيـل
ذروة سنـام المجـد مـاهـي جـديـده
عرفـت حـنـا مـن ياسـامـع القـيـل
حنـا السبعاويه أهــل الفـعـول الفـريـده
ولكو شوفي مين عامل طوشه هون والله لو صرت معصب لاكسر موبايلي
سبعاويه ا
سبعاوي وشر عنواني
احترام السبعاوي
السبعاويه تحياتي
على تاج الفخر ان سبعاوي
قلو نشوف راسك مرفع وعينك قويه قلت العفو كلنا بشر بس هاض طبع السبعاويه
والله وسبعة انعام بكل ابناء السبع
اتركوا اللي ما يعرف السبع زين
احنا ابناء عشائر بني سبع معروفين في جميع الو طن العربي ولي مالو تاريخ يشهد معاه الله يرحمه وحنا السبعاو يه التاريخ يشهد (ابن مادبا وسبعاو ي شامخ )
الي مابعرف الصقر بشويه . تحياتي لأولاد العم
تحياتي للأولاد العم
الي مايعرف الصقر يشويه
كاظم لا تلعب بالنار لتحرق نفسك
اصل العشائر من بئر السبع والقصاء العشائري وجد عندهم الشيخ حسن العطاونه
ان لم تكن ذئب اكلتك الذئاب وان لم تكن سبعاوي سارع بالنتساب
سبعاوي وأفتخر وتيهي يا سيل حيهم السبعاويه
بس حاب اعرف انت يا كاظم شو شفت من السبعاويه عشان تحكي عليهم
عشائر بئر السبع اهل الكرم والجود وشيوخ ابآ عن جد وبالحق ما يودرو وهم عالراس مثل التاج الله حيهم .
لا برق ولا مطر سبعاوي علامة خطر
سبعاويه علامة خطر سبعاوي قناص وعيونه رصاص
ما عالكوا زود الله حيهم عيال عمي
الله حي عيال عمي.ماعلكوا زود
الله حي عيال عمي
الله يقويهم على كل اعدائهم
الله حيهم
شمس بنهار و قمر بليل عز وجود عند الشدايد
السباويه في الاردن مليون 270 إلف نسمه وذا طلبو الدعم من الخارج يصبحو بلملايين تحياتي لكل عشائر بئر السبع
الله يحي كل القرابة من السبعاوي و كلمة وحدة الي ما يعرف الصقر يشويه
دشروكو من هل بشت طويزم شكلهم السبعاويه ماخدينو رحله وهو صغير
الله حي السبعاوية
ونعم فيكو يا عيال عمي والله ترفعون الراس الله يحييكم ســـــبعاوي حــــر
ونعم بالسبعاويه انا اشهد انهم رجال
والله والنعم منا ي والله
والله والنعم منا ي والله
الكلمه الطيبه صدقه.
والله أنا أشهد أنكم رجال ولاد رجال ….ضيفكم ما بروح جعان …وجاركم عزيز …والمستغيث فيكم يا عزه ….نعم الرجال أنتم ونعم الفرسان ….رجالكم في الحرب نار تلظى …ولكم التاريخ يشهد… فأبوعبيدة من غزة بلسانكم نطق وإليكم ينسب…..يا من تسأل عن فعائلنا سئل بني عمك من بني صهيون عن فعائلنا ….كل التحية لعشائر السبع ….تحية لهم من جبارت وتياها وترابين وعزازمه ….والله يحي ومنابتهم.
لا اله الا الله
کل اللي أعرفه الشخص لما يتحاور مع الشخص الآخر يتحاور معه بالمنطق ويخلي الجنسيات والدينات ويلتفت للنضوج الفکري ويخلي عنه العنصريه والهمجية والرجعيه ويحترم الشخص المقابل لشخصه وذاته من باب الأنسانية بصراحه انا سبعاويه وکثير اسمع تعليقات ونقد غير بناء عن السبعاويه والمشکلة ما يدرون اني سبعاويه وتاج علی روسهم ومن أطيب أصل السبعاويه الفجر والعز والجاه والحمية والنخوه والجود والکرم وتاريخهم يشهد لهم ورجال بوقت الشدايد وصقور علی مرقاب عالي أنا اقول لکل شخص ينتقد السبعاويه رح أعرف السبعاويه زين واعرف جذورهم الطيبة قبل ما تتکلم عنهم
الحمد الله تراني افتخر اني سبعاوي
تعليقي آخر تعليق لاكن لو تمعنتو فيه لوضعتوه أول تعليق بس ثلاث كلمات __كل شيئ سيمضي_
كل الشكر والتقدير الى الدكتور النائب العزيز خير ابو صعيليك وكل التحيات الى ابناء بئر السبع ولي مش عاجبو السبعوية ينتحر
كل الشكر والاحترام الى الدكتور النائب خير ابو صعيليك رئيس الجنة الاقتصاد والاستثمار
يا كاظم نحنا عشائر بئر السبع وذا مش عارف مين عشائر ابناء بئر السبع احنا بنعرفك احنا ابو صعيليك والجراوين وابو غليون وكل الاحترام والشكر الى اخي العزيز الدكتور المهندس السبعاوي الدكتور خير ابو صعيليك ريس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الاردني ورئس جمعية الشهيد حسن ابو صعيليك الخيرية وكل الاحترام الى ابناء بئر السبع
الشعب يطالب من الحكومة وضع خير ابو صعيليك رئيس وزراء
حنا السبعاويه المراجل وراثه .. ما جتنا تصادير
السبعاوي الصقور حره ماعليهم خوف
ماعليهم خوف
سبعاوي يا خال سبعاوي
عشائر السبعاويه انتم الاصل وانتم الفصل وانتم الكرم وهل الجود والكرم منكم الصحابى سعد بن ابي وقاص وصحابي الانصاري كل الحب لكم اهلنا وعزوتنا والي كل شعبنا الاردني الاصيل والكريم كلنا من قحطان وعدنان على الحب والاخاء من اخوكم علي ابو سلام الغزاويه كل الحب
حيهم ربعي حيهم …..حنا شرابين الدم ….أكالين الأكباد ….حنا الموت حنا …حنا كريمين الفعايل ….حنا شيوخ البادية حنا ….حنا جنود ابو حسين حنا …حنا السبعاوية حنا
الله حيهم عشائر بئر السبع
اذا كانت عشائر بئر السبع مليون ونصف وفلسطينيو الضفه مليون ونصف وعشائر بني حسن اكبر قبيله في الاردن وتضم سبعة عشائر و13 عائله متفرعه منها حسب اخر احصاء 812 ألف وقبيلة بني صخر والحويطات والكرك والطفيله والبلقا والعبابيد
والعدوان وبني حميده من جهه واربد التي تضم اكبر تجمع عشائري ويبلغ تعدادهم مليون ومتان وعشرون الف والمنطقه الشرقيه وتضم عشائر اهل الجبل وهم 9 قبائل كبيره واالدروز في الازرق والنصارى والشركس والشيشان اذن عدد سكان الاردن 12 مليون والذي نسيته اكثر من الذي تذكرته فقط احبب ان اناقش جزئية العدد وشكر
حنا ورثنا المراجل كابر عن كابر وما اجتنا المراجل تصدير