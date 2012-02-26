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عشائر بئر السبع تنتصر لإيناس مسلم

الأحد ٢٦\٠٢\٢٠١٢

الاصلاح نيوز – معاذ ملكاوي /

انتصر تجمع أبناء بئر السبع بقضية الطالبة ايناس مسلم (ابنة بئر السبع) مؤكدا وقوفه الكامل الى جانبها والعمل بشكل جاد مع كل الجهات ذات الاختصاص لنصرتها وانصافها ودفع ما لحق بها وبعشائر أبناء بئر السبع من ضرر غير مستند الى أدلة قانونية قاطعة .

التعليقات

الأحد ٢٦\٠٢\٢٠١٢بشار حسن

خلي …اللي هاجمتها وجابت سيرة الاصل تفتح ثمها هلأ ,,,,,

الأحد ٢٦\٠٢\٢٠١٢الجبور

له له معقوله ….طيب وين الاسماء عشان مصداقية الخبر

الاثنين ٢٧\٠٢\٢٠١٢جواد كاظم

ايش يعني عشائر بئر السبع؟ .

الاثنين ٢٧\٠٢\٢٠١٢العبادي

هلا بئر السبع

الاثنين ٢٧\٠٢\٢٠١٢موسى التعمري

الى السيد كاظم بدي اقولك الي ما بعرف الصقر بشويه عشائر بئر السبع من اكبر العشائر في الاردن وفلسطين وهم الرجال الرجال الله يوقعك بين ايديهم عشان تعرف شو يعني عشائر بئر السبع

الاثنين ٢٧\٠٢\٢٠١٢بئر السبع النخوه البداوه – حفيد حماد باشا الصوفي

انا من بئر السبع ولا اعرف من هذه ولا اريد ان اعرف وهي لاتمت بصلة لاي من ابناء بئر السبع ..

الاثنين ٢٧\٠٢\٢٠١٢محمد

هي ابنة عمك يا …. وعرضك ولا يمكن لامثالك ان يكون حفيد الصوفي حتى لو ارتبط به بالدم فانك اعجز من ان تمثله بالفعل لانك …. ونسبك لا يكفي لرفعك فجدك قال وفعل ولكنك ….

الثلاثاء ٢٨\٠٢\٢٠١٢جواد كاظم

الى التعليق باسم موسى التعمري اقول يا غريب كن اديب ..

الخميس ١\٠٣\٢٠١٢سبع السبعاوي من الزرقاء

السبعاوية لحمهم مر ويا ويل الي يعادينا

الخميس ١\٠٣\٢٠١٢عبد ابو محفوظ

باسمي وباسم عشائر بئر السبع عامة , لا نسمح بتاتا بالتعليقات العنصرية واللى يودي الفتنة , نحن عشائر بئر السبع هاشميو الولاء اردنيو الانتماء … وكلنا رصاص في مسدس ابو حسين …. واللي مش عاجبه يلقط حواجبه

الجمعة ٢\٠٣\٢٠١٢سبعاوي وع الخير ناوي

بسم الله اولا نتمنى الشفاء لبنت العم .وبالنسبة لسؤال جواد غاص(كاظم ) نحن البداوة الالي عمرك ماعرفتها وحنا الكرم اللي عمره ماراح يصلك ونحن الجود اللي نفسك ماعندها ما تجود به ونحن الشهامة و الرجولة والفروسية وها نحن السبعاوية واذا ودك انعلمك اياها نحن جاهزين انجيك لعندك. بس في سؤال من انت عرف عنك وعن عشيرتك

الجمعة ٢\٠٣\٢٠١٢جواد كاظم

الى سبعاوي..اسكت.

الجمعة ٢\٠٣\٢٠١٢سبعاوي حر

يا كاظم يا .. لما تحكي سبعاوي انحني لهذه الكلمة

الجمعة ٢\٠٣\٢٠١٢حسن السبعاوي

عشائر بئر السبع في الاردن اكثر من مليون وربع نسمة

الجمعة ٢\٠٣\٢٠١٢حفيد حماد باشا الصوفي

الى جواد الكاظم عفوا جويد هل تعلم ان عشائر بئر السبع الاكثر في الاردن وفلسطين وبها عدد كبير من العلماء والاطباء والمهندسين هل تعلم ياكويظم ان مؤسس الصحافه الاردنيه وعميدها هو المرحوم الحاج جمعه حماد سبعاوي وهل تعلم ان اول يرفسور باطنيه هو سبعاوي المرحوم الدكتور شاكر قنديل ابو شبير رحمه الله ولما تزور المستشفى الاسلامي ترى اسمه مطرزا على المستشفى هل تعلم ان عدد المدارس في بئر السبع لوحدها سنه1900 بلغ عدد10مدارس قبل ان تعرف الدول وتؤسس كيانها هل تعلم ان سنه1900 كانت لبئر السبع بلدية تضاهي امانه عمان في عملها وكان رئيسها الشيخ حماد باشا الصوفي ولعلمك عرضت عليه برطانيا ان يبدأ الثورةا لعربية وتدعمه لكن رفض لان الدولة العثمانية اسلامية..هل تعلم ان القضاء عند بئر السبع هو الاشد في الوطن العربي وكانت تشكل مجالس قضائية قبل ان تنزل انت واهلك من على الاشجار هل تعلم بطولات ابنائها في الجيش الاردني والعربي والكرامة خير شاهد هل تعلم ان مناضليها عمل لهم مسلسلات عرضت على التلفزيون الاردني مثل عيد الصانع وشطي الصوفي اقرأ كتب النكبة والفردوس المفقود وبلادنا فلسطين وابن شطي الشهيد حسن قائد عملية ابل القمح اسم المستعمرة والتي قتل فيها 55 صهيونيا هو ورفاقه من حزب البعث المغربي والعراقي والتركي اتق الله يا جويد وللعلم حماد باشا كان قائد الجيش الذي حارب الانجليز بالسويس اباد الكتيبة الهندية واسر السودانية التابعة لبرطانيا

السبت ٣\٠٣\٢٠١٢جواد كاظم

الى المسمي نفسه حفيد حماد الصوفي كن مؤدبا ولا تشبعنا بطولات والنتائج واضحة جدا للجميع ويعرفها حتى الطفل الصغير هذا اولا اما ثانيا البطولة ان يبقى الانسان صامدا في وطنه وكما ذكرت لك لا تشبعنا كلاما واسكت مرة اخرى .

السبت ٣\٠٣\٢٠١٢حفيد حماد باشا الصوفي

الى جواد الكويظم نعم البطوله البقاء في الارض لكن ان تواجه الامبراطوريه البريطانيه والدوله الصهيونيه التي كانت كل دولك العربيه تقبع تحت نيرها لم نخرج من فلسطين للتنزه بل خرجنا غصب عنا وبقوه السلاح والاباده لمناطق كامله عن بكره ابيها خرجنا عندما كان من يمسك معه سكين او سلاح يعدم ولم نخرج ونحن مسلحون رأيت العراق وقوتها في اسبوعين صارت من الماضي انت يا جواد لا ترى الا بين رجليك شاهد بطولات ابناء بئر السبع مع المقاومه الاسلاميه في غزة عندما ملكو سلاح لايقارن بواحد بالمليون من سلاح اسرائيل قالو كلمتهم اخرجوا الصهاينه وصبروا على الحصار ليقولوا لا اله الا الله وانت لا اعرف من اي اصول انت والاجدى ان تعرف بعائلتك (خرجنا عندما كنت انت تحت الانتداب البريطاني وخرجنا وهجرنا من ارضنا لغايه المخطط الصهيوني لكن ربما انت لا تعرف من التاريخ الا من 20 سنه ولا تقرا لكن جاهل

السبت ٣\٠٣\٢٠١٢حفيد حماد باشا الصوفي

جواد كاظم عرف بنفسك واين تسكن لتعرف من هم ابناء بئر السبع ولا تبقىمختبىء خلف صدفتك بعيدا عن الشمس لكي لا تحرق جلدك

السبت ٣\٠٣\٢٠١٢جواد كاظم

الى المسمى حفيد حماد الصوفي التهديد والثرثرة سلاح العجزة والضعفاء يبدو عليك من كلامك انك مندفع واقول لك كن مؤدبا ؟

الأحد ٤\٠٣\٢٠١٢هبوب الريح

اولا لا اعلم من اي عشيرة هي ايناس ثانيا الى عبادي و جواد كاظم السبعاوية مارد ..اياكم و خروج هذا المارد

الأحد ٤\٠٣\٢٠١٢حفيد حماد باشا الصوفي

الى المسمى جواد كاظم العجز هو عدم التعريف بنفسك وعائلتك تختبيء خلف اسم ربما مزور لخجلك من عائلتك ام لخوفك من نفسك الاندفاع احسن من الاختباء كافعى من تحت تبن ولعلمك انا لم ادافع عن المدعوة ايناس ولكن ادافع عن عشائرنا الغفيرة انا ضدها ولبس معها لكن انت كفاك اختباء

الثلاثاء ٦\٠٣\٢٠١٢عاطف ابو محفوظ

الى كاظم الجبان فعلا انك .. ولو انك زلمة بتعترف مين انت شكلك مندس خاين , وعلى العموم بحيي ابن العم الاصيل حفيد حماد باشا الصوفي والله اني اشهد انك رجل ونعم الرجولة و لا تغلب حالك مع المندس هذا خلك شيخ ابن الشيوخ والله انه الكل يعرف انه كل السبعاوية شيوخ ولكن يا خوي الغيرة

الثلاثاء ٦\٠٣\٢٠١٢ماجد المعاني

كل التحية والاحترام الى ابناء العمومة عشائر بير السبع وعلى راسي والسبعاوية والمعانية واحد

الخميس ١٥\٠٣\٢٠١٢ايناس

السبعاويه شيوخ ولاد شيوخ ماشي ومش حاب احكي حكي عن

الأحد ١٨\٠٣\٢٠١٢سبعاوي ( السواركه)

اخواني وابناء عشيرتي تحيااااااااااتي لكم جميعا وارجو منكم ضبط النفس ولا تسمحوا لضعاف النفوس بأثارة الفتنة ونحن تربينا على الرجولة واحترام الغير ,,

الثلاثاء ١٠\٠٤\٢٠١٢احمد السبعاوي السعود

الى كاظم الغيظ خوفتنا كثير وخاصة انك من اسمك شجاع كثير بس انت من الذين ذكرهم المغفور لة الحسين طيب الله ثراه في خطابه الخير “الديدان التي تتسلق الاغصان العالية” واحترامي لكل الغيورين على ابناء جلدتهم امثال الصوفي والمحافظة المخلصين للعرش الهاشمي

الخميس ٢٦\٠٤\٢٠١٢ابو يوسف الحولي السبعاوي

من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت

الاثنين ٣٠\٠٤\٢٠١٢ياسر ابوصعلــــــــــوك السبعـــــــــــــــاوي

سبعاوي كلي شموخ وفخر
وبغربتي بير السبع دوم على بالي
ومن اصحى كل يوم فجر
ازور بير السبع وجبالها في خيالي
واذا طالت غربتي وزاد القهر
…ما يزول طبعي السبعاوي حتى بطول الليالي
وان كان طبعي مخالف لقوانين الدهر
قسم بالله ما اتغير ولو العالم كله قبالي
سبعاوي اقولها بقوه الصخر
واقهر فيها كل اللي كره طبعي و حالي

الثلاثاء ١\٠٥\٢٠١٢مراقب

طيب ليش مقهورين من السبعاوية خيو

الاثنين ٧\٠٥\٢٠١٢ابو ليث العزازمة

تعليق على سؤال المراقب ليش السبعاوي غير مرغوب فية
1-لأنة حر
2-مابيحني راسة الا لله
3-يموت بكرامة خير ما يعيش بذل
4-وللحق سيف بتار

السبت ١٢\٠٥\٢٠١٢عمر ابو مححفوظ السبعاوي( ابو سيف )

مهما طال الزمان وكثرث الانذال ضدي فانا السبعاوي عاشق التحدي
*
ووانا بشكرك يا تعمري

السبت ١٢\٠٥\٢٠١٢عمر ابو مححفوظ السبعاوي( ابو سيف )

واللي مش عارفنا يسأل عنا

السبت ١٢\٠٥\٢٠١٢سالم النعيمات

الله حيهم النشامى…واقول ونعم سبعة انعام من السبعاوية رجال مأصلين …..وبدو واهل نخوة وكرامة…عالأقل معروف أصلهم وفصلهم………

الأحد ١٣\٠٥\٢٠١٢سبعاوي ما ينضام

تفداك الاردن وعاليات الشواهيق وعشائر السبع ومن سكن في وطنها وتفداك السبع وكل المخاليق و تفداك روحي وما بقى من عمرها ……..

الأحد ١٣\٠٥\٢٠١٢سبعاوي ما ينضام

الى الاخ كويظم اقول لك اسكت احسن الك لانك الواضح انك ما تعرف شي عن البداوةولا عن ولاد السبع وكنك رجال ولد رجال اطلع جاي وعرف عن حالك وعن عيلتك وساعتها تعرف من هم السبعاوية السبعاوية ولاد عز ولاد نخوة السبعاوية الرجوله بذاتها ……

الأحد ١٣\٠٥\٢٠١٢سبعاوي يجرح ما يداوي

اولا تحية لابناء بئر السبع(الله حيهم) ثانيا الى (الاخت) كاظم روح دور على اصلك بعدين احكي عن الناس

الأحد ١٣\٠٥\٢٠١٢سبعاوي يجرح ما يداوي

الله حيهم السبعاوية

الثلاثاء ١٥\٠٥\٢٠١٢يوسف حميك الصوفى

يسلم لسانك يابن عم انا اشهد انك تربانى اصيل لاتلاحق الى ما يعرف التاريخ

الجمعة ١٨\٠٥\٢٠١٢أبو جاعد

صح لسانك يا صوفي

السبت ٢\٠٦\٢٠١٢محمد الخضير

يا حيالله بالسبعاوية ….والله انكم رجال بس الزمن جار عليكم

صخري وأعرفكم زين

تحياتي لكم

الثلاثاء ١٢\٠٦\٢٠١٢ابن من عشيره ابو ربيعه “الظلام”

قيل وقال .. قيل وقاال سبعاوويه نهزز جبااااااال يسعد دين السبعاااويه

الجمعة ٢٩\٠٦\٢٠١٢ابو حسيب السماهدة

السبعاوية صقور حرة صعب تنطال

الأحد ٨\٠٧\٢٠١٢ابو منديل

السبعاويه رجال وما يهم كلام الانذال

الاثنين ٩\٠٧\٢٠١٢القريناوي

الى الاخ كويظم لاتجي بالشيوخ

الخميس ١٢\٠٧\٢٠١٢سبعاوي حتى النخاع

مين جواد كاظم علي الطلاق عمري ماسمعت فيك ولا سمعت بعشيرتك ام انت اكـــــــــــيد اسمعت بدواسين الظلمه

الجمعة ٢٠\٠٧\٢٠١٢صقر العزازمة

سبعاوي وافتخر
والي موعاجبة ينتحر
ويكتب على قبرة ميت قهر

الثلاثاء ٢٤\٠٧\٢٠١٢الـــــ قصي ـــد قس الجـــبـــارات

الله حي اولاد عمي ( ابناء قبائل بئر السبع )
والله ما عليكو زوود
وحنـا ابناااء بئرالسبع رجال قووول وفعل
وانت ( جواد كاظم ) لو فيك مراجل كان عرفت عن حالك
!!!!!!!!!!………….,,,,,,,,,,,,,,,,,,

الخميس ٢٦\٠٧\٢٠١٢من صقر العزازمة الجارح

إلى كويظم
لا تسأل عن سفري وترحالي
أنا غريب و بئر السبع
عنواني

الجمعة ٢٧\٠٧\٢٠١٢صقر من صقور السبع

السبعاويه ولله صقور جارحه يا(؟)

الأربعاء ٨\٠٨\٢٠١٢سبعاوي وافتخر

سبعاوي ما يهاب الموت
علي ابو زعيزع

الأربعاء ٨\٠٨\٢٠١٢عزامي والعز عنواني

سبعاوي والعز عنوان الحمد الله سبعاويه واصلنا معروف
.
.
.
.
.
حنا بدو حنا كيد عين العدو

الاثنين ٢٧\٠٨\٢٠١٢السعود حويجة

ماضل كلام يا مدام كاضم اللة يهفي البطن اللي شالك والنطة اللي جيت منها

الأحد ٢\٠٩\٢٠١٢اسامه ابوسرحان

السبعاويه شيوخ من يوم يومهم وفزعه لغانممه الله يحميهم

الاثنين ٣\٠٩\٢٠١٢هزاع فايز ابومحفوظ

اخواني ابناء بئر السبع
اتركوها فانها منتنه. ولا تضيعوا وقتكم بالرد علي اي ضعيف شخصيه او من يشعر بنقص ما. فانتم معروفون ولا تحتاجون لاحد لان يخبركم بمن انتم.
وتحيه الي اخواني ابناء العشائر البدويه الاردنيه كافة اولاد النخوه والشهامه والكرم.

السبت ٨\٠٩\٢٠١٢حمزة ابو الشيخ

شيخ السبع

السبت ١٥\٠٩\٢٠١٢murad abo yahya

الله حيكو يا نشامى

الاثنين ٢٤\٠٩\٢٠١٢مجحم الصخور

بينا وبين شرهم الله انا اشهد انهم من خيرة الناس

الجمعة ٢٨\٠٩\٢٠١٢سبعاوي مخاوي عوداتي مداوي

لو الزمن واناس ضدي فأنا سبعاوي احب التحدي مش للأنك ذهب ولا الماس للأنك سبعاوي بترفع الرأس

الجمعة ٢٦\١٠\٢٠١٢عبدالله ابوالشيخ السبعاوي

يسعد رب كل من قال انا سبعاوي
يسعد البطن الي شالو
الله يحي ابناء السبع وين ما كانو وين ما راحوووووووووووو

الاثنين ٢٩\١٠\٢٠١٢سبعاويه وافتخر

الله يحيي كل واحد سبعاوي

السبعاوية صقور حرة

الأربعاء ٣١\١٠\٢٠١٢جواد كاظم

انا اعتذر لكم جميعا ولكل عشائر بئر السبع عما بدر مني وانتم اهل التسامح

الجمعة ٢\١١\٢٠١٢عزاميه والفخر لي

الله محيي جميع عشائر بير السبع

الأربعاء ٧\١١\٢٠١٢حسين البراج ابوعبدالله

الله حيهم السبعاويه الغيورين قرايبي وعصبة راسي اذا بدكوا تعرفو مين هذا الكاضم ابحثوا عنه في قاموس الحشرات

الخميس ١٥\١١\٢٠١٢سلما ن العلامات

بسم الله الرحمان الرحيم

انا سبعاوي حر وحقي ما بضيع مني ولو بعد حين ….. انا بقول دشروكوا من العنصرية الي اجت من الغرب وخليكوا ايد وحدة عرب خير امة على وجه الارض َ

الجمعة ١٦\١١\٢٠١٢خليل حسين ابو ناموس الزرقاء ديرتي

والله والنعم من كل عشائر بير السبع

الجمعة ١٦\١١\٢٠١٢خليل حسين ابو ناموس الزرقاء ديرتي

والله والنعم من كل عشائر بئر السبع

الجمعة ١٦\١١\٢٠١٢مجاهد السبعاوي

سبعاوي حر .. لحمي مر
اردني الانتماء .. هاشمي الولاء

الأحد ٢٥\١١\٢٠١٢ابن قبيلة الجروين

ابنا عشيرة ابويحيى قبيلة الجروين كلنا مع ابناء عمومتنا السبعاوية السبعاوي يمزع مايداوي حنا جاهزين للفزعة يا ابناءعمومتنا ياعشيرة ابومحفوظ عمان ماركا الشمالية

الأحد ٢٥\١١\٢٠١٢ابن قبيلة الجروين

عشيرة ابويحي السبعاوية حنا اصل البدووووووووووووووووووووووو

الاثنين ٢٦\١١\٢٠١٢خالد.اسبعاوي.ابو.اصعليك

سبعاوي.وفتخر

الاثنين ٣\١٢\٢٠١٢السطري

السبعاوي شيخ ابن شيخ

الأحد ٩\١٢\٢٠١٢محمد خرمة

السبعاوي وبس

الثلاثاء ١١\١٢\٢٠١٢احمد العزازمه

الى …. كاضم!والله لن اقول الى كمى قال (الحسين ابن علي ض)سلامن على الدنيا حين لايبقى فيها من البطال الامكر

الجمعة ١٤\١٢\٢٠١٢ابو التياها شارب

السبعاوبه صقور حره

الثلاثاء ١٨\١٢\٢٠١٢علاءابوربيع

تحياتي لكل السبعاوية هم يعتقدون ان هاذا الكلام يهبط من عزيمتنا ولا كنهم لا يدرون ان هاذا الكلام يزيد من قوتنا

الثلاثاء ٢٥\١٢\٢٠١٢صهيب الجبارات

الله يحي كل واحدسبعاوي اصيل

السبت ٢٩\١٢\٢٠١٢ابوالشيخ _النتوش _التياها

ولك كل سبعاوي (تياها عزازمه ترابين جبارات )
او سكن بئر السبع او يرد باي صله لبد بئر السبع ع راسك

السبت ٢٩\١٢\٢٠١٢الرقب السبعاوي

السبعاوية شيوخ ولاد شيوخ

السبت ٢٩\١٢\٢٠١٢التياها صقورحره ابوهدبا ابوشنار

السبعاويه شيوخ ولادشيوخ وتحياتي لكل من قال اناسبعاوي

الاثنين ٧\٠١\٢٠١٣السبعاوي ابو مقرب

ولك يسعد رب كل من قال انا سبعاوي (ترى على طاري الفخر انا سبعاوي) ولي يدوس على طرف الهم يتشاهد ولي مايعرف اصقر يشوي وحنا سباع البر ولي كل الفخر اني سبعاوي

الثلاثاء ٨\٠١\٢٠١٣الزيادي الجباري السبعاوي

يالله حيينا على كيس بعظنا

الثلاثاء ١٥\٠١\٢٠١٣حمود عبد الرحمن النجيلي

الله يا الأردن يحماك ويحمانا٠٠
مالنا عيشة بلاك ومالك عيشة بلانا٠٠
أنا سبعاوي معبي الأرض وغيري ما بعبي ديانا٠٠
حنا أهل الشومات نرحب بالضيف لآجانا٠٠

الثلاثاء ١٥\٠١\٢٠١٣حمود عبد الرحمن النجيلي

الله يا الأردن يحماك ويحمانا٠٠
مالنا عيشة بلاك ومالك عيشة بلانا٠٠
أنا سبعاوي معبي الأرض وغيري ما بعبي ديانا٠٠
حنا أهل الشومات نرحب بالضيف لآجانا٠٠

الاثنين ٢١\٠١\٢٠١٣سياج المجالي

يا جماعه الخير مافي داعي للسب والاستفزاز … نحن جميعنا ادوات ومصادر ثراء للفاسدين

الجمعة ٢٥\٠١\٢٠١٣حويطي

ولله يا عمي السبعاويه زلم

الأربعاء ٣٠\٠١\٢٠١٣عاشق مأدبا

مبارك لكل عشائر بئر السبع التي حصدت ‘6’ مقاعد في البرلمان ، حيث حصلت على مقعدان من اصل ثلاث مقاعد في للمسلمين في الدائرة الاولى من محافظة الزرقاء وهما يوسف ابو هويدي، وكريم العوضات، بينما حصل علي الزنازنة العزازمة على تمثيل ‘قائمة الكرامة’ ، وفي دائرة عمان الرابعة بالعاصمة عمان فاز الدكتور المهندس خيري ابو صعيليك
وفي العقبة فاز كل من ي محمد الرياطي ، وعن الكوتا النسائية تمام الرياطي

الثلاثاء ٥\٠٢\٢٠١٣ابن الصانع الترباني السبعاوي

الله حيهم سباعـ الليل ضرابين السيف

الأحد ١٠\٠٢\٢٠١٣محمد ابوغيث

اه قلت لييي ياكضم ااكيد رحت مع السبعاويه خلوك تلقط سسعيسعه

الاثنين ١١\٠٢\٢٠١٣احمد نمر القواسمه

انصر اخاك السبعاوي ظالما او مظلوما مع تحيات احمد ابو نمر

الاثنين ١١\٠٢\٢٠١٣احمد نمر القواسمه

انصر اخاك السبعاوي ظالما او مظلوما مع تحيات احمد ابو نمر

السبت ١٦\٠٢\٢٠١٣سبعاوي ما يهاب

الله حي النشمي من قاع البير

الخميس ٢١\٠٢\٢٠١٣Anonymous

يعيش السبعاوي

السبت ٢٣\٠٢\٢٠١٣ابن العزازمه

ع راسي السبعاويه كلهم …
والله شيوخ وشموخ …
منبع الرجوله…
الله حيهم عشائر بئر السبع …

السبت ٢٣\٠٢\٢٠١٣ابن العزازمه

الله حيهم عشائر بئر السبع

الاثنين ٢٥\٠٢\٢٠١٣محمد الرتيمات

سبعاوي وافتخر

الثلاثاء ٢٦\٠٢\٢٠١٣نبارك

نبارك لنواب السبعاويه خدمو الوطن بدمكم والله قدها

الثلاثاء ٥\٠٣\٢٠١٣صقر حر ولحمه مر

يا خوان الي ما يعرف الصقر يشويه

الخميس ١٤\٠٣\٢٠١٣محمد ابوسعيفان

الرجوله ولكرم والشجاعه عند السبعاويه

الاثنين ١٨\٠٣\٢٠١٣عدي أبوصباح السواركه السبعاوي

سبعاويه وبأصلنا نعتز

الثلاثاء ٢\٠٤\٢٠١٣طارق العزازمة

تحياتي الى جميع عشائر بير السبع والاخص قبيلة العزازمة

الجمعة ٢٦\٠٤\٢٠١٣محمودابودعيجبلا

السبعاوية شيوخ

الأربعاء ١\٠٥\٢٠١٣الجبارات

الله يحي الشيوخ ولاد الشيوخ ومن قال انا سبعاوي ابراهيم ا لجبارات

السبت ٤\٠٥\٢٠١٣ثائر الجبارات السبعاوي

الله حيهم ما عليكوا زوود

الأربعاء ٢٢\٠٥\٢٠١٣عبدالله ابو خرمه

ابو خرمه سبعاويه للابد و نفتخر

الاثنين ٢٧\٠٥\٢٠١٣محمد ابن ربيعه(القديرات الصامدين على ارضهم)

بدل المدح اذا كنتم رجال ارجعوا الى ارضكم بير السبع

الثلاثاء ٢٨\٠٥\٢٠١٣محمود ابوناموس

على راسي بير السبع

الثلاثاء ٢٨\٠٥\٢٠١٣صقر العزازمة

اهداء إلى قبيلة السبعاوية

ﺇﻧّﺎ ﻗﻮﻡٌ ﺃﺑﺖ ﺃﺧﻼﻗﻨﺎ ﺷﺮﻓًﺎ
ﺃﻥ ﻧﺒﺘﺪﻱ ﺑﺎﻷﺫﻯ ﻣﻦ ﻟﻴﺲ ﻳﺆﺫﻳﻨﺎ
ﺑﻴﺾٌ ﺻﻨﺎﺋﻌﻨﺎ ﺳﻮﺩ
ﻭﻗﺎﺋﻌﻨﺎ
ﺧﻀﺮٌ ﻣﺮﺍﺑﻌﻨﺎ ﺣﻤﺮٌ ﻣﻮﺍﺿﻴﻨﺎ
ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻣﻨﺎ ﺩﻭﻥ ﻧﻴﻞ ﻣﻨﻰً
ﻭﻟﻮ ﺭﺃﻳﻨﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻳﺎ ﻓﻲ
ﺃﻣﺎﻧﻴﻨﺎ

الثلاثاء ٢٨\٠٥\٢٠١٣سبعاوي

الله يااردن يحماك ويحمآنا
مالنا عيشة بلاك ومالك عيشة بلانا
أنا سبعاوي معبي الأرض وغيري ما بعبي ديانا

و نكرم الضيف لاجانا‎ ‎

الثلاثاء ٢٨\٠٥\٢٠١٣؟

الله يحفظهم واللة انهم رجال

السبت ١٥\٠٦\٢٠١٣حمزة ابو الشيخ شيخ السبع

بئر السبع اصل البداوهـ

الأحد ١٤\٠٧\٢٠١٣نايف ابوذان

السبعاويه عز ومفخره
نايف العزازمه

الخميس ١\٠٨\٢٠١٣عــنـااد ابو مقرب ( السبعــاوي )

الى المسمى كاضم ولك السبعاويه الهم تاريخ وهم اكبر العشاير بلاردن وبفلسطين والله يوقعك مع واحد سبعاوي عشان تعرف انو الله حق والك احنا زلام عدور الدنيه عزه وفخرب بني سبع الله حيهم عشاير بير السبع

الخميس ٢٩\٠٨\٢٠١٣Anonymous

ابوعراق السبعاوي وافتخر

الأربعاء ٤\٠٩\٢٠١٣عماد الوليدي

الله محيي كل من قال انا سبعاوي ويا سبعاوي ارفع راسك فوق فوق بالعالي
وياااا..كويظم البين.. امشي ادفن حالك احسن لك انتا مابتعرف السبعاويه ايش هما من الرجال لو بتعرفهم عن صحيح بتسولف غير هالسواليف مار امشي ادفن حالك احسن لك

…سبعاويه عزوتي وراس مالي…

الأربعاء ٤\٠٩\٢٠١٣عماد الوليدي

الله محيي كل من قال انا سبعاوي

الخميس ١٩\٠٩\٢٠١٣ايوب ابو النجا

تحية خاصة الى ابناء عشائر بئر السبع

الأحد ٢٩\٠٩\٢٠١٣ابو سبعاوي

سبعاوي اهل نخوه

الثلاثاء ١\١٠\٢٠١٣ابو الحسن

السبعاويه الطيب و الكرم كلهم شيوخ

الاثنين ٧\١٠\٢٠١٣عادل ابو يحيى

تحية عز واكبارالى ابناء عمومتي ابناء قبائل بئر السبع بجميع عشائرها

الأحد ٢٠\١٠\٢٠١٣سليمان ابوغانم

ابناء بعر السبع
((((شعارنا)))))
تلزم حدودك نبوسك
تعمل فيها معلم ندوسك
نظراتهم حاده ومره
ومن فكر يحبهم مره
حبوه مليون مره

الأربعاء ٢٣\١٠\٢٠١٣ابو الخطيب

كاظم اللي ما يعرف الصقر يشويه السبعاويه معروف اصلهم بس انت مش معروف اصلك وتحياتي لكل واحد سبعاوي

الجمعة ٢٥\١٠\٢٠١٣Anonymous

حنا هل الشلفاء وحنـا هـل الخيـل
وحـنـا مـطـوعـة الـرجــال العـنـيـده
وحنا كعام الضـد حنـا الحلاحيـل
أفعالنـا مـا تنحصـي فـي قصيـده
وحنا السيوف المرهفات المصاقيل
كـم راس شيـخٍ نبعـده عــن وريــده
يوم الحروب و يـوم قتـل الرياجيـل
أفعـالـنـا بــيــن الـقـبـائـل و كــيــده
كــم مــن عــدوٍ ذاق مـنـا الغرابـيـل
وكم مـن صديـقٍ نـام نومـه سعيـده
وحنا الكرم للضيـف ذباحـة الحيـل
يــوم الحـيـاة القاسـيـه و الزهـيـده
يوم البخل والشـح وقـل المحاصيـل
مـداتـنــا بــيــن الـقـبـائــل فــريـــده
يشهد لنـا التاريـخ جيـلٍ بعـد جيـل
ذروة سنـام المجـد مـاهـي جـديـده
عرفـت حـنـا مـن ياسـامـع القـيـل
حنـا السبعاويه أهــل الفـعـول الفـريـده

الجمعة ١\١١\٢٠١٣مايكل السبعاوي

ولكو شوفي مين عامل طوشه هون والله لو صرت معصب لاكسر موبايلي

الأحد ١٧\١١\٢٠١٣صالج

سبعاويه ا

الخميس ٢٨\١١\٢٠١٣يوسف

سبعاوي وشر عنواني

الجمعة ٢٩\١١\٢٠١٣يوسف السبعاوي

احترام السبعاوي

الجمعة ٢٩\١١\٢٠١٣ابو سند العلامات

السبعاويه تحياتي

الثلاثاء ٣\١٢\٢٠١٣ابو جابر الجبارات

على تاج الفخر ان سبعاوي

الجمعة ٦\١٢\٢٠١٣عاهد العلامات

قلو نشوف راسك مرفع وعينك قويه قلت العفو كلنا بشر بس هاض طبع السبعاويه

الجمعة ٦\١٢\٢٠١٣محمد راشد التيهي

والله وسبعة انعام بكل ابناء السبع
اتركوا اللي ما يعرف السبع زين

الأربعاء ١١\١٢\٢٠١٣Anonymous

احنا ابناء عشائر بني سبع معروفين في جميع الو طن العربي ولي مالو تاريخ يشهد معاه الله يرحمه وحنا السبعاو يه التاريخ يشهد (ابن مادبا وسبعاو ي شامخ )

الأربعاء ١١\١٢\٢٠١٣شهوان الجبارات

الي مابعرف الصقر بشويه . تحياتي لأولاد العم

الأربعاء ١١\١٢\٢٠١٣شهوان الجبارات

تحياتي للأولاد العم
الي مايعرف الصقر يشويه

السبت ٢٨\١٢\٢٠١٣احمد الخطيب ( تعمري حر )

كاظم لا تلعب بالنار لتحرق نفسك

الخميس ٢\٠١\٢٠١٤احمد سليمان العطاونه

اصل العشائر من بئر السبع والقصاء العشائري وجد عندهم الشيخ حسن العطاونه

الأحد ١٩\٠١\٢٠١٤السبعاوي

ان لم تكن ذئب اكلتك الذئاب وان لم تكن سبعاوي سارع بالنتساب

الاثنين ٢٠\٠١\٢٠١٤محمود الربايعه التياها

سبعاوي وأفتخر وتيهي يا سيل حيهم السبعاويه

الأربعاء ٥\٠٢\٢٠١٤احمد العزامي

بس حاب اعرف انت يا كاظم شو شفت من السبعاويه عشان تحكي عليهم

السبت ٨\٠٢\٢٠١٤احمد العطاونه

عشائر بئر السبع اهل الكرم والجود وشيوخ ابآ عن جد وبالحق ما يودرو وهم عالراس مثل التاج الله حيهم .

الاثنين ١٠\٠٢\٢٠١٤abdallah

لا برق ولا مطر سبعاوي علامة خطر

الأحد ١٦\٠٢\٢٠١٤يوسف القطاوي ابوناموس سبعاوي

سبعاويه علامة خطر سبعاوي قناص وعيونه رصاص

الأحد ١٦\٠٢\٢٠١٤عبدالله الشاعر.السبعاوي

ما عالكوا زود الله حيهم عيال عمي

الأحد ١٦\٠٢\٢٠١٤عبدالله الشاعر.السبعاوي

الله حي عيال عمي.ماعلكوا زود

الأحد ١٦\٠٢\٢٠١٤عبدالله الشاعر.السبعاوي

الله حي عيال عمي

الثلاثاء ١٨\٠٢\٢٠١٤ابو لبه , العلامات

الله يقويهم على كل اعدائهم
الله حيهم

الثلاثاء ١٨\٠٢\٢٠١٤عبد الكريم ابولبة السبعاوي

شمس بنهار و قمر بليل عز وجود عند الشدايد

الجمعة ٢٨\٠٢\٢٠١٤مراد السباوي من ليبيا

السباويه في الاردن مليون 270 إلف نسمه وذا طلبو الدعم من الخارج يصبحو بلملايين تحياتي لكل عشائر بئر السبع

الأحد ١٣\٠٤\٢٠١٤عبدالله الباشا جبارة الجبارات السبعاوي

الله يحي كل القرابة من السبعاوي و كلمة وحدة الي ما يعرف الصقر يشويه

الأحد ٢٠\٠٤\٢٠١٤ناصر العطاونه

دشروكو من هل بشت طويزم شكلهم السبعاويه ماخدينو رحله وهو صغير

الأحد ٤\٠٥\٢٠١٤ابو صقر

الله حي السبعاوية

الأربعاء ١٤\٠٥\٢٠١٤جباري‏ ‏حر

ونعم‏ ‏فيكو‏ ‏يا‏ ‏عيال‏ ‏عمي‏ ‏والله‏ ‏ترفعون‏ ‏الراس‏ ‏الله‏ ‏يحييكم‏ ‏‏ ‏ســـــبعاوي‏ ‏‏ ‏حــــر

الاثنين ١٤\٠٧\٢٠١٤احمد الحويطات

ونعم بالسبعاويه انا اشهد انهم رجال

الثلاثاء ٥\٠٨\٢٠١٤Anonymous

والله والنعم منا ي والله

الثلاثاء ٥\٠٨\٢٠١٤hamza.99@yahoo.com

والله والنعم منا ي والله

الخميس ٧\٠٨\٢٠١٤حسين المديد السبعااوي \ الحويجه\.

الكلمه الطيبه صدقه.

الاثنين ٨\٠٩\٢٠١٤المكحل

والله أنا أشهد أنكم رجال ولاد رجال ….ضيفكم ما بروح جعان …وجاركم عزيز …والمستغيث فيكم يا عزه ….نعم الرجال أنتم ونعم الفرسان ….رجالكم في الحرب نار تلظى …ولكم التاريخ يشهد… فأبوعبيدة من غزة بلسانكم نطق وإليكم ينسب…..يا من تسأل عن فعائلنا سئل بني عمك من بني صهيون عن فعائلنا ….كل التحية لعشائر السبع ….تحية لهم من جبارت وتياها وترابين وعزازمه ….والله يحي ومنابتهم.

الأربعاء ١٠\٠٩\٢٠١٤التياها صقور حره نظرتهم نظره مره

لا اله الا الله

الأربعاء ١٢\١١\٢٠١٤Anonymous

کل اللي أعرفه الشخص لما يتحاور مع الشخص الآخر يتحاور معه بالمنطق ويخلي الجنسيات والدينات ويلتفت للنضوج الفکري ويخلي عنه العنصريه والهمجية والرجعيه ويحترم الشخص المقابل لشخصه وذاته من باب الأنسانية بصراحه انا سبعاويه وکثير اسمع تعليقات ونقد غير بناء عن السبعاويه والمشکلة ما يدرون اني سبعاويه وتاج علی روسهم ومن أطيب أصل السبعاويه الفجر والعز والجاه والحمية والنخوه والجود والکرم وتاريخهم يشهد لهم ورجال بوقت الشدايد وصقور علی مرقاب عالي أنا اقول لکل شخص ينتقد السبعاويه رح أعرف السبعاويه زين واعرف جذورهم الطيبة قبل ما تتکلم عنهم ‏

الاثنين ٢٤\١١\٢٠١٤عمر فريح ابو هويدي سبعوي وافتخر

الحمد الله تراني افتخر اني سبعاوي

الخميس ٢٧\١١\٢٠١٤بايع الدنيا بالآخره

تعليقي آخر تعليق لاكن لو تمعنتو فيه لوضعتوه أول تعليق بس ثلاث كلمات __كل شيئ سيمضي_

السبت ٢٩\١١\٢٠١٤سبعاوي

كل الشكر والتقدير الى الدكتور النائب العزيز خير ابو صعيليك وكل التحيات الى ابناء بئر السبع ولي مش عاجبو السبعوية ينتحر

السبت ٢٩\١١\٢٠١٤سبعاوي

كل الشكر والاحترام الى الدكتور النائب خير ابو صعيليك رئيس الجنة الاقتصاد والاستثمار

الأربعاء ٣\١٢\٢٠١٤سبعاوي

يا كاظم نحنا عشائر بئر السبع وذا مش عارف مين عشائر ابناء بئر السبع احنا بنعرفك احنا ابو صعيليك والجراوين وابو غليون وكل الاحترام والشكر الى اخي العزيز الدكتور المهندس السبعاوي الدكتور خير ابو صعيليك ريس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب الاردني ورئس جمعية الشهيد حسن ابو صعيليك الخيرية وكل الاحترام الى ابناء بئر السبع

الأربعاء ٣\١٢\٢٠١٤سبعاوي

الشعب يطالب من الحكومة وضع خير ابو صعيليك رئيس وزراء

الخميس ٧\٠٥\٢٠١٥Anonymous

حنا السبعاويه المراجل وراثه .. ما جتنا تصادير

الثلاثاء ١٢\٠٥\٢٠١٥علي القطافين

السبعاوي الصقور حره ماعليهم خوف

الثلاثاء ١٢\٠٥\٢٠١٥علي القطافين

ماعليهم خوف

الأربعاء ٢٧\٠٥\٢٠١٥بكر

سبعاوي يا خال سبعاوي

الجمعة ٣\٠٧\٢٠١٥Anonymous

عشائر السبعاويه انتم الاصل وانتم الفصل وانتم الكرم وهل الجود والكرم منكم الصحابى سعد بن ابي وقاص وصحابي الانصاري كل الحب لكم اهلنا وعزوتنا والي كل شعبنا الاردني الاصيل والكريم كلنا من قحطان وعدنان على الحب والاخاء من اخوكم علي ابو سلام الغزاويه كل الحب

الأحد ١٩\٠٧\٢٠١٥الجبارت

حيهم ربعي حيهم …..حنا شرابين الدم ….أكالين الأكباد ….حنا الموت حنا …حنا كريمين الفعايل ….حنا شيوخ البادية حنا ….حنا جنود ابو حسين حنا …حنا السبعاوية حنا

الثلاثاء ٢٢\٠٣\٢٠١٦عوده أبو صعيليك الجرواني. …..

الله حيهم عشائر بئر السبع

الخميس ١٨\٠٨\٢٠١٦Anonymous

اذا كانت عشائر بئر السبع مليون ونصف وفلسطينيو الضفه مليون ونصف وعشائر بني حسن اكبر قبيله في الاردن وتضم سبعة عشائر و13 عائله متفرعه منها حسب اخر احصاء 812 ألف وقبيلة بني صخر والحويطات والكرك والطفيله والبلقا والعبابيد
والعدوان وبني حميده من جهه واربد التي تضم اكبر تجمع عشائري ويبلغ تعدادهم مليون ومتان وعشرون الف والمنطقه الشرقيه وتضم عشائر اهل الجبل وهم 9 قبائل كبيره واالدروز في الازرق والنصارى والشركس والشيشان اذن عدد سكان الاردن 12 مليون والذي نسيته اكثر من الذي تذكرته فقط احبب ان اناقش جزئية العدد وشكر

الاثنين ١٧\١٠\٢٠١٦ابوراكان ابوقوطة السطري الترباني

حنا ورثنا المراجل كابر عن كابر وما اجتنا المراجل تصدير

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