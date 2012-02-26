عشائر بئر السبع تنتصر لإيناس مسلم

الاصلاح نيوز – معاذ ملكاوي /

انتصر تجمع أبناء بئر السبع بقضية الطالبة ايناس مسلم (ابنة بئر السبع) مؤكدا وقوفه الكامل الى جانبها والعمل بشكل جاد مع كل الجهات ذات الاختصاص لنصرتها وانصافها ودفع ما لحق بها وبعشائر أبناء بئر السبع من ضرر غير مستند الى أدلة قانونية قاطعة .