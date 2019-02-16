شيرين تصدم الجمهور: وحدها أم كلثوم تسبقني

الاصلاح نيوز-

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن الكثير من الأسرار عندما حلّت ضيفة على الإعلامية وفاء الكيلاني في برنامجها “تخاريف”، حين وصفتها نفسها بأنّها كانت الأفضل قياسا الى لجنة التحكيم الجديدة في برنامج “ذا فويس”، وكذلك إعتبرت الفنانة المصرية أنّه لا يوجد حالياً مثلها بين المطربات، فهي تتمتع ببصمة صوت لا يوجد مثلها، ووصفت صوتها بأنه من كنوز الدنيا، ولا يتفوق عليها سوى أم كلثوم في الإمكانيات الصوتية.

وعن زواجها من الفنان حسام حبيب، وصفت شيرين الزواج منه بالأفضل بين زيجاتها الثلاث، مؤكدة أن كل مرحلة تخللها أوقات سعيدة ولكنها حاليا أكثر سعادة وراحة معه، كاشفة أن زوجها منعها من تقبيل الرجال أثناء مصافحتهم، باعتباره يغار عليها ويرى أنه يجب على المرأة أن تصافح بالايدي فقط، وأنه يملك الكثير من صفات والدها، وأهمها رائحة جسده التي تشبه رائحة جسد والدها.

كما إعترفت شيرين أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة قائلة: “حاولت الانتحار أكثر من مرة ولكن ربنا ستر، وبطلب من ربنا يسامحني”. كما أكدت أنّها تعرضت للتحرش أكثر من مرة، وبانّها كانت تعتدي على المتحرشين بالايدي والأقدام، وبصفعهم.

وختمت متحدة عن إعتزالها: “أتمنى يوم إعتزالي الغناء أن يكون لدي حياة سعيدة وأصدقاء أوفياء، وأن لا أشعر بالوحدة، وأن أعيش في مجتمع يحترم الإنسانية ويعامل الإنسان برفق لشخصه، بغض النظر عن شهرته أو أمواله. كما أتمنى أن أمتلك منزلاً في إيطاليا، وأذهب الى فلسطين من دون تأشيرة إسرائيلية”.