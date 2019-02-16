الكويت: سنكون آخر من يطبع مع “إسرائيل”

الاصلاح نيوز-

أعلن خالد الجار الله نائب وزير الخارجية الكويتي أن موقف الكويت من التطبيع مع الكيان الإسرائيلي لم يتغير، وأنها ترفضه، وستكون آخر دولة تطبع العلاقات معها.

وقال الجار الله في تصريح نشرته وكالة الأنباء الكويتية أمس إن “الكويت أكدت وتؤكد مجددا أنها ستكون آخر من يطبع مع إسرائيل بعد أن يتحقق الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية”، مضيفا أن الحل يجب أن يرتكز على قرارات الشرعية الدولية، والمبادرة العربية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وشدد الجار الله على أن من يعتقد أن الصورة الجماعية في مؤتمر وارسو تعني تغييرا في موقف الكويت الراسخ والرافض للتطبيع فهو واهم، قائلا إن التطبيع له صور وسبل عديدة ليست بالضرورة أن يكون من بينها الصورة الجماعية.

وقال المسؤول الكويتي تعليقا على ما أثير بهذا الشأن في وسائل التواصل الاجتماعي إن هذه الصورة جاءت في مؤتمر دولي شاركت فيه الكويت مع بقية أشقائها في مجلس التعاون الذين كان تمثيلهم في المؤتمر أعلى من مستوى التمثيل الكويتي.

وتأتي تصريحات نائب وزير الخارجية الكويتي بعد انتهاء مؤتمر بعنوان “مستقبل الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط” بالعاصمة البولندية وارسو، وشهد المؤتمر -الذي عقد يومي الأربعاء والخميس- مبادرة من الولايات المتحدة ما وصفه مسؤولون إسرائيليون وأميركيون بأجواء تقارب غير مسبوقة بين إسرائيل وبعض الدول العربية، وذلك تحت شعار التصدي لنفوذ إيران في المنطقة.