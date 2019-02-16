الوحدات یفوز علی الحسین إربد برباعیة نظیفة

الاصلاح نيوز-

فاز فریق الوحدات على فریق الحسین إربد 4-0 في المباراة التي جرت بینھما مساء الیوم السبت على استاد الملك عبد الله الثاني في القویسمة في ختام مباریات الأسبوع 13 من دوري المناصیر للمحترفین لكرة القدم.

وسجل أھداف الوحدات بھاء فیصل الدقیقة 24 و30 وحمزة الدردور الدقیقة 65 وسعید مرجان الدقیقة 70.

وبھذه النتیجة یحتل الوحدات المركز الخامس في الترتیب العام للدوري برصید 23 نقطة، فیما یحتل الحسین إربد المركز السادس برصید 16 نقطة.

ویلتقي ضمن منافسات نفس الأسبوع عند الساعة 30.6 مساء الیوم السبت على استاد تطویر العقبة ، فریق شباب العقبة ”13 نقطة“ مع فریق الأھلي ”12 نقطة“.