تخريج دورة الرسم في جمعية وعي لمرضى السرطان الاطفال في مدينة اربد

الاصلاح نيوز-

تحت رعاية رجل الاعمال المهندس جمال الزيناتي عضو المجلس الامني مركز امن المدينه أربد اقيمت اليوم حفل تخريج الأطفال بدورة الرسم لجمعية وعي لمرضى السرطان بمدينة اربد.

وعمت فرحه كبيره خلال حفل التخريج ورضي الحضور مما حظي به الأطفال المرضى بالسرطان من سعادة وفرح بعد دمجهم مع الأطفال بالمجتمع المحلي .

وحضر الاحتفال عدد كبير من أعضاء المجلس الأمني، وأولياء امور الاطفال وعلى رأسهم صاحبة الجمعية ومؤسستها سونيا حجاوي.

وتبادل المقيم على هذا النشاط الدروع التذكاريه، وقدمت الشهادات والهدايا اللازمة لكل شخص كان له مساهماته في هذه النشاط الأنساني.