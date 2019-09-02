القبض على شخصين وبحوزتهما تماثيل واختام وقطع تحمل نقوشا تاريخية

الاصلاح نيوز-

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في قسم امن وقائي محافظة الزرقاء مساء الاربعاء عن مجموعة من الاشخاص يقومون بعرض قطع اثرية للبيع مقابل مبلغ مالي ٣٧٠ الف دينار في إحدى مناطق مدينة الزرقاء حيث بوشرت التحقيقات.

واضاف الناطق الاعلامي انه تم تحديد هوية شخصين داخل مركبة بالقرب من مدينة الشرق في محافظة الزرقاء وبكمين محكم القي القبض عليهما وضبط بحوزتهما بعد تفتيش المركبة على مجموعة من التماثيل والاختام والالواح التي تحمل نقوشاً تاريخية حيث سيتم ارسالها للفحص المخبري والتأكد من قيمتها التاريخية والتحقيقات مستمرة.