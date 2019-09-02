خبراء أرصاد يتوقعون: السنوات الـ5 المقبلة أكثر حرارة من 2018

الاصلاح نيوز-

يقول الخبراء في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إن العقد من عام 2014 إلى عام 2023 سيكون الأدفأ منذ 150 عام.

وكشفت إحصائيات جديدة أعدتها أكثر من جهة دولية أن العام الماضي كان من أكثر السنوات دفئا على الإطلاق، وتوقع خبراء الأرصاد الجوية البريطانيون أن السنوات الـ5 المقبلة ستكون أكثر حرارة من 2018.

وستكون درجات الحرارة أعلى بمقدار 1 درجة في المتوسط كل خمس سنوات بالمقارنة مع النصف الثاني من القرن التاسع عشر.

في الوقت نفسه، قد يتجاوز الارتفاع العالمي في درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة في المتوسط، وهي علامة حرجة، وفقا لبي بي سي.

وقال البروفيسور آدم سكيف: “من المتوقع أن يظل متوسط درجات الحرارة العالمية بدء من الآن وحتى عام 2023 مرتفعا، ما يجعل العقد الذي بدأ منذ عام 2014 العقد الأكثر دفئا منذ ما يزيد على 150 عاما”.

وأعلن الخبراء أنه يتوجب الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي لمنع حدوث كارثة مناخية.

في 6 شباط / فبراير، أطلقت ناسا على 2018 العام الرابع الأكثر حرارة في التاريخ.

وفي السابق، ذكر العلماء مرارا أن الاحترار العالمي يمكن أن يحول الأرض إلى كوكب الزهرة. (سبوتنيك)