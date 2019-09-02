مصنع يبيع الأعلاف للمواطنين على انه سميد ذرة

الاصلاح نيوز-

أغلقت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء بالشمع الاحمر مصنعا في لواء الجيزة ينتج ويستخدم مادة سميد الذرة في غير الغاية المصرح بها.

وتحفظت المؤسسة على كامل الكميات الموجودة البالغة نحو 31 طنا من السميد الخشن المعد للبيع، و31.5 طن من السميد الناعم، وتحويل صاحب المنشآة الى الجهات القضائية المختصة حسب الأصول لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي اليوم السبت: ان المصنع يستخدم مادة تستورد أصلا لاستخدامها كأعلاف، لكنه يبيعها على أساس أنها صالحة للاستهلاك البشري، وان البيانات الجمركية الموجودة في المصنع، تدل على ان المادة حاصلة على رخصة لاستيرادها كمادة علفية.

واضافت: ان المؤسسة لا تفحص الذرة التي تستورد لاستخدمها كمادة علفية وغير المعدة للاستهلاك البشري والحاصلة على موافقات مسبقة من وزارة الزراعة بذلك، مشيرة الى ان المخالفة واضحة للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وجددت المؤسسة دعوتها للمواطنين بعدم التردد في الاتصال من خلال الموقع الإلكتروني المرتبط بمنصة بخدمتكم التابعة لرئاسة الوزراء او رقم هاتف الشكاوى المجاني 117114 أو الواتس أب 0795632000 عند ملاحظة أي من تلك المنتجات في الأسواق.