تسجيل 5556 حالة سرطان جديدة لأردنيين

الاصلاح نيوز-

كشفت آخر احصائيات السجل الوطني للسرطان في وزارة الصحة، عن تسجيل 8400 حالة سرطان جديدة، منها 5556 حالة لأردنيين، لتبلغ نسبة الاصابات الجديدة بين الاردنيين 1ر66 % من اجمالي عدد الحالات.

وارتفعت نسبة الحالات المكتشفة بين النساء اكثر من الرجال حيث بلغت اصابة النساء بالسرطان 52 % فيما الرجال 48 % وليبقى هذا المرض هو السبب الثاني للوفاة بعد امراض القلب الوعائية.

وبين السجل الوطني عبر احصائياته، ان السرطانات الخمس الاكثر شيوعا بين الاردنيين، هي: سرطان القولون والمستقيم بنسبة 5ر14 % ثم سرطان الرئة بنسبة 3ر11 % وسرطان المثانة بنسة 1ر10 % وسرطان البروستات بنسبة 1ر8 % ثم سرطان الليمفوما.

وبلغ معدل الاصابة بالسرطان بشكل عام لكافة الاعمار 5ر84 % لكل مائة الف من السكان بارتفاع في نسبة اصابة النساء عن الرجال حيث للذكور 4ر82 % وللاناث 4ر86 %.

وجاء التوزيع النسبي للحالات حسب المحافظات الوسط 1ر75 % واعلى نسبة كانت في عمان، اما في محافظات الشمال فبلغت النسبة 5ر18 % واعلى نسبة سجلت في اربد

اما في محافظات الجنوب فكانت النسبة 4ر6 % وكانت محافظة الكرك الاعلى نسبة بالاصابة .

اما في مجال معدل الحدوث العام لحالات السرطان حسب المحافظات لكل مئة الف نسمة فكانت على النحو التالي: في محافظات الوسط 7ر104 وعمان هي الاعلى في معدل الاصابة العام.

اما في محافظات الشمال، فقد بلغ المعدل العام 7ر49 % واربد ذات النسبة الاكبر، اما في الجنوب فكان المعدل 1ر51 % .

واشار السجل الى ان عدد الحالات المكتشفة لسرطانات الاطفال اصغر من عمر 15 عاما بلغت 245 حالة بنسبة 4ر4 % من مجموع السرطان الكلي منها 134 حالة بين الذكور 111 حالة من الاناث، وكان 42 % من الحالات لاطفال دون سن الخامسة.

وبين السجل ان اكثر السرطانات شيوعا بين الاطفال هي سرطان الدم 9ر24 % سرطان الدماغ والاعصاب 4ر20 % السرطانات الليمفاوية 1ر17 % ومن ثم سرطان العظم والكلى بنسبة 1ر6 %.

واشار السجل الاخير الصادر حديثا عن الوزارة، إن السرطانات الاكثر شيوعا بين النساء كان سرطان الثدي ومن ثم سرطان القولون والمستقيم سرطان الغدة الدرقية ومن ثم سرطان الرحم ثم سرطان الليمفويا.

اما السرطانات الاكثر شيوعا لدى الرجال، فهي سرطان القولون والمستقيم ثم سرطان الرئة وسرطان المثانة ومن ثم سرطان البروستات ومن ثم سرطان الليمفويا.

يشار إلى إن السجل الوطني للسرطان انشئ كوحدة في وزارة الصحة في العام 1996، وبعد انشاء السجل اصبحت جميع حالات السرطان المكتشفة والمشخصة في الاردن ومن كافة القطاعات الطبية والمختبرات ترصد من خلال السجل الوطني للسرطان، حيث يتم التبليغ عن وجود حالات سرطانية من خلال وجود ما يزيد عن 60 ضابط ارتباط وموزعين على كافة المستشفيات في القطاع العام والخاص.