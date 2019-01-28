اجتماع بين الرزاز وعبد المهدي 2 شباط المقبل

الاصلاح نيوز-

أعلن نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر أن اجتماعاً بين رئيس الوزراء الدكتور

عمر الرزاز ونظيره العراقي عادل عبد المهدي سيعقد في الثاني من شباط المقبل وسيعلن فيه الانجازات الكبيرة في ترسيخ وبناء العلاقة الاقتصادية والسياسية بين الأردن والعراق بالإضافة إلى مجالات عديدة من الطاقة مثل خط أنبوب نفط من العراق إلى العقبة، والربط الكهربائي بين البلدين.

وقال المعشر في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، امس الاثنين، عقب مباحثات ولقاءات مع مسؤولين عراقيين، إن «هذا الاجتماع جاء لنسير تجاه العلاقة المتينة التي ستربط العراق والأردن دائماً».

وأردف المعشر الذي يترأس وفداً يضم عدداً من الوزراء في زيارة رسمية إلى بغداد تستغرق عدة أيام، «وقعنا على اتفاقية تجارة حرة بين البلدين وتم تفعيلها ووضع الملاحظات المتعلقة بمنافسة السلع الأردنية المنتوجات العراقية والعكس ولذلك اتفقنا على تحديد سلع معينة قابلة للتبادل التجاري بين البلدين لتساهم في حركة التبادل التجاري بشكل أفضل».

أما فيما يتعلق بأنبوب النفط، أوضح المعشر أن «الأردن والعراق وقعا على اتفاقية تسمى اتفاقية إطارية لمد أنبوب النفط، فمجلس الوزراء الأردني أقر هذه الاتفاقية وهي الآن معروضة على مجلس الوزراء العراقي بعد أن ينجز الجانب العراقي دراسة كاملة لهذا المشروع ومن ثم يجري توقيع اتفاقية بين الجانبين لبدء تنفيذ هذا المشروع، ومتفائلون بأن التنفيذ سيتم قريباً».

وقال المعشر إن «الجانبين وصلا إلى تفاهمات فيها مصلحة للبلدين الشقيقين، مضيفاً أن الأردن هو رئة العراق، والعكس كذلك، وأن اللقاءات السياسية بين الملك عبدالله الثاني، والرئيس العراقي برهم صالح فتحت الطريق أمام هذه الاجتماعات.

بدوره، قال وزير المالية العراقي، إنه «كان لدينا اجتماع مهم يتعلق بمعظم المجالات الصحية والتجارية والمالية والصناعية والزراعية»، مضيفاً أنه «قبل الاجتماع كان هناك اجتماعات ثنائية بين الوزراء العراقيين والأردنيين ووصلنا إلى اتفاق للعمل المشترك في العديد من المجالات».

وأشار إلى أنه «كان مجال الطاقة أيضاً موضوع بحث سواء المتعلق بالكهرباء أو النفط والعمل المشترك بهذا المجال، كما ستستمر الاجتماعات الثنائية بين الطرفين سواء في عمان أو في بغداد».

وتابع حسين أن «ساحة التفاهمات المشتركة واسعة جداً بين المملكة الأردنية وجمهورية العراق، وإذا كانت هناك معوقات معينة فهذا يخص الظروف الموضوعية لكن الإرادة السياسية موجودة بين الطرفين لحل أي معوقات في حال وجودها، فالقرار والإرادة السياسية موجودة لبناء علاقات استراتيجية مع الجارة الاردنية».(بترا)