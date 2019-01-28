مطلقو النار يسلمون أنفسهم للأمن

الاصلاح نيوز-

قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان اربعة اشخاص ممن ظهروا في مقاطع الفيديو وهم يقومون باطلاق عيارات نارية اثناء احدى المناسبات قاموا اليوم بتسليم انفسهم لمركز امن بادية الجيزة.

وحول التفاصيل قال الناطق الاعلامي ان الادارات الشرطية المعنية و على اثر ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي امس من مقاطع فيديو ظهر خلالها عدد من الاشخاص يقومون باطلاق عيارات نارية في احدى المناسبات فقد باشروا التحقيق في تلك الحادثة لتحديد هوية الاشخاص الذين عرضوا حياة كافة المتواجدين والمجاورين للخطر تمهيدا لضبطهم.

واكد الناطق الاعلامي ان اربعة اشخاص ممن جرى تحديد هويتهم ومعمم عليهم قاموا اليوم بتسليم انفسهم لمركز امن بادية الجيزة وبوشر التحقيق معهم تمهيدا لاتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحقهم ، فيما لا زال البحث جاريا عن باقي الاشخاص.

وتهيب مديرية الامن العام بكافة الاخوة المواطنين نبذ تلك الافعال غير المسؤولة والمهددة لحياة الاخرين والابلاغ عن مثل هذه الافعال فورا ، مؤكدة انها لن تتهاون مطلقا مع كل من يقدم على مثل تلك الافعال ايا كان وستتخذ بحقهم كافة الاجراءات القانونية والادارية.