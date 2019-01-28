المعشر: تفاهمات لمصلحة الأردن والعراق

الاصلاح نيوز-

قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر، إن المباحثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين في بغداد كانت ناجحة ومثمرة.

وأضاف في تصريح عقب مباحثاته ولقاءاته مع المسؤولين العراقيين، الاثنين، ان الجانبين وصلا الى تفاهمات فيها مصلحة للبلدين الشقيقين. مشيرا الى ان الاردن هو رئة العراق، والعكس كذلك، وان اللقاءات السياسية بين قيادتي البلدين فتحت الطريق امام هذه الاجتماعات.

يذكر ان العلاقات بين الاردن والعراق، شهدت تطورا ملحوظا في الفترة الاخيرة، اتسمت بتبادل زيارات الوفود لتعزيز التعاون على مختلف الاصعدة.

وكان نائب رئيس الوزراء قد وصل العاصمة العراقية بغداد اليوم لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

ويتضمن جدول زيارة المعشر، اجراء مباحثات مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر عباس الغضبان، حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.