هنية يشيد بالدعم الأردني لغزة ويثمن رعاية الملك

الاصلاح نيوز-

أشاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية بالدعم الذي يقدمه الأردن لقطاع غزة وأهلها الصامدين في وجه الحصار الإسرائيلي.

وأكد هنية في بيان الاثنين، بمناسبة مرور عشرة أعوام على إقامة المستشفى الميداني الأردني في غزة، أن المشفى الميداني خلال سنوات عمله كان صرحًا طبيًا حافلًا بالعطاء والتفاني في تقديم خدماته الطبية المميزة، ومنارة للعمل الإنساني الذي يمثل عنوانًا لمشاعر التضامن والأخوة الصادقة.

وثمن هنية بهذه المناسبة “الرعاية والاهتمام الكبيرين والدعم المستمر من جلالة الملك عبدالله الثاني في تعزيز طواقم هذا الصرح الطبي بكوادر من الجراحين والأطباء، والمعدات والأجهزة الطبية وسيارات الإسعاف”.

–(بترا)