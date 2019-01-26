الجمارك تفرج عن “روبوتات” بعد تأكدها أنها من صناعة طلاب مدرسة

الاصلاح نيوز-

أعادت الأجهزة المختصة في المطار روبوتات كانت احتجزتها قبل عدة أيام، إلى مدرسة اليوبيل، بعدما تأكدت أنها من صناعة طلبة المدرسة نفسها.

وجاء الإفراج عن الريبوتات ، بعدما وجهت إدارة المدرسة كتابا لجمارك المطار تؤكد فيه أن الروبوتات هي من ابتكار الطلبة انفسهم، وكانوا شاركوا وفازوا فيها بمسابقة دولية أقيمت في الكويت.

وكانت مصادرة الروبوتات أثناء عودة الطلبة من الكويت في المطار، أثار حملة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تتندر على الموضوع، وتطالب بتكريم الطلبة الذين ابتكروها وليس مصاردة جهدهم الذي مثلوا فيه الأردن وحصدوا جوائز أولى على مستوى الوطن العربي. (الغد)