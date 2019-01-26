انخفاض على درجات الحرارة الأحد وامطار

الاصلاح نيوز-

يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة نهار السبت لتُصبح أعلى من مُعدلاتها نسبةً لهذا الوقت من العام بـ6-7 درجات مئوية، ويكون الطقس أدفأ من المُعتاد نسبةً لهذا الوقت من العام بمُختلف مناطق المملكة، وفق موقع “طقس العرب”.

وتظهر السُحب على ارتفاعات مختلفة في أقصى المنطقة الجنوبية والجنوبية الشرقية من المملكة، وتتهيأ معها الفرصة لهطل زخات محلية رعدية من المطر، ربما تطال منطقة إقليم العقبة.

وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السُرعة، تنشط أحياناً في المناطق الجنوبية والشرقية من البلاد لتثير الغبار، وفي خليج العقبة تكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة الى مُعتدلة السرعة.

وفي الليل يكون الطقس بارداً نسبياً عُموماً، وتظهر السُحُب على ارتفاعات مُختلفة لا سيّما في مناطق جنوب المملكة، ويتوقع هطل زخات محلية رعدية من الأمطار في أقصى المنطقة الجنوبية، ربما تطال منطقة إقليم العقبة.

وتتراوح درجات الحرارة في شرق عمان: من19 الى10، غرب عمان: من17 الى9، إربد: من 21 الى9، جرش: من18الى8، السلط: من 17 الى10

،عجلون : من18 الى11، الزرقاء: من 21الى9، المفرق: من 19الى6، مأدبا: من19 الى8، الكرك: من 18 الى7، الطفيلة: من19 الى9، معان: من20الى11، العقبة: من24الى19، البحر الميت: من22 الى14

وبين “طقس العرب” بأنه من المتوقع أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة نهار الأحد مع مرور ساعات النهار، ويكون واضحاً مساءً.

ويكون الطقس بارداً نسبياً ومغبراً بشكل متفاوت في عدة مناطق، مع فرصة أقصى جنوب شرق، وشرق المملكة لهطل زخات محلية رعدية من المطر، وتكون الرياح جنوبية غربية مُعتدلة السُرعة، تنشط أحياناً.