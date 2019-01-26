بعثة صندوق النقد في الأردن الأحد

الاصلاح نيوز-

قالت وزارة المالية إن بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ الأحد زيارة للأردن لإجراء المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الوطني.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم السبت إن “الزيارة تأتي ضمن الإجراءات المتعلقة ببرنامج الإصلاح المالي والهيكلي الذي ينفذه الأردن بالتنسيق مع الصندوق، بالإضافة إلى المحادثات المتعلقة بإجراء المراجعة الثانية ضمن البرنامج”.

وبحسب الوزارة، فإن البعثة “ستلتقي وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأردني ومسؤولين فنيين في وزارة المالية والبنك المركزي، إضافة إلى مسؤولين في بعض الوزارات والدوائر الحكومية ذات العلاقة”.

وتوقعت الوزارة أن يبدأ الفريق الفني في البعثة الاجتماعات التحضيرية غدا في كل من وزارة المالية والبنك المركزي، ويتوقع ان تستغرق هذه الزيارة أسبوعين.