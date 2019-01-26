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تنقلات وتعيينات وإلحاقات في الامن – اسماء

Saturday ٢٦\٠١\٢٠١٩

 الاصلاح نيوز-

قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والتعيينات والإلحاقات للضباط التالية اسمائهم .

الرتبة / الإسم / إلى

عميد سمير صابر حسين / مساعدا لمدير الامن العام للادارة والموارد البشرية

عميد زياد محمد محمود / مساعد مدير الامن العام لشؤون المرور

عميد / خالد جميل غمار / قيادة أمن إقليم العاصمة / قائداً

عميد / طارق عبدالمحسن عوده / إدارة الإقامة والحدود / مديراً

عميد / امجد هاني عبدالرحمن / قيادة أمن إقليم الشمال / قائداً بالوكالة

عميد / عمار محمد علي / قيادة أمن إقليم الجنوب / قائداً بالوكالة

عميد ركن / حاتم اسماعيل ضبعان / قيادة أمن إقليم الوسط / قائداً بالوكالة

عميد / ناهض علي باير / قيادة أمن إقليم العاصمة /شرطة وسط عمان/ مديراً

عميد / ماهر محمد سلامه / قيادة أمن إقليم الشمال/مديرية شرطة غرب إربد/ مديراً

عميد / جهاد علي محمد / إدارة التنفيذ القضائي / مديراً

عميد / بسام عبدالرزاق محمد / إدارة الأبنية / مديراً بالوكالة

عقيد / خضر محمد ابراهيم / إدارة العلاقات العامة والإعلام / مديراً

عقيد / تامر سليم ذياب / إدارة التخطيط والتعاون الدولي / مديراً

عقيد / فراس سامي احمد / إدارة المعلومات الجنائية / مديراً

عقيد / عاطف ابراهيم سلامه / إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية / آمراً

عقيد / مروان زهير عبدالكريم / إدارة البحث الجنائي / مديراً

عقيد / محمود سليمان جبريل / إدارة التدريب/الإتحاد الرياضي للشرطة/أميناً عاماً

عقيد / عبدالله خالد محمد / قيادة شرطة البادية الملكية/ مديرية شرطة البادية الوسطى/ مديراً

عقيد ركن / باسل محمد عيد / إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر / مديراً

عقيد / محمد محمود دوجان / إدارة الشرطة السياحية / مديراً

عقيد / وحيد عايد موسى / المعهد المروري الأردني / مديراً

عقيد / شاهر عبدالرحيم احمد / قيادة إقليم الشمال / مديرية شرطة جرش / مديراً

عقيد / عماد عواد علي / إقليم العاصمة/مديرية شرطة شمال عمان/مديراً

عقيد / بلال محمد علي / قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة الرمثا / مديراً

عقيد / عبدالله موسى مشحن / قيادة أمن إقليم الجنوب /مديرية شرطة الكرك / مديراً

عقيد ركن / علي احمد عبدالله / قيادة مجموعة الفرسان / قائداً

عقيد / ممدوح دميثان ارفيفان / قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / مديراً

عقيد / عبدالرحمن عبدالحفيظ عبدالرحمن / قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة معان / مديراً

عقيد / خالد احمد عبدالقادر / إدارة التدريب / أكاديمية الشرطة الملكية / آمراً

عقيد / اسامه محمد امين / إدارة الدعم اللوجستي / المساعد للصيانة

عقيد / عصام عوض محمد / إدارة الدعم اللوجستي / المساعد للنقل

عقيد / رائد ممدوح ذياب / قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة مادبا / مديراً بالوكالة

عقيد / وحيد ممدوح عمر / الإدارة الملكية لحماية البيئة / مديراً

عقيد / خالد مصطفى محمود / قيادة أمن إقليم الجنوب/ مديرية شرطة غرب معان / مديراً

عقيد / ياسين علي عبدالكريم / إدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ تكنولوجيا المعلومات/ مساعداً

عقيد / محمد حسين جميل / قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة عجلون / مديراً بالإنابة

عقيد / عاهد عبدالرحيم عودةالله / قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة إربد /مديراً بالإنابة

عقيد / محمد خليل نوري / إدارة الإقامة والحدود / حدود معبر وادي الأردن / مديراً

عقيد / مازن بطرس ابراهيم / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / المساعد لمراكز الإصلاح والتأهيل

عقيد / محمد صالح محمد / القائمة المؤقته / يُلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين

عقيد / عطاالله عايد هدهود / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / المساعد للإسناد العملياتي

عقيد / خالد صالح مرشد / قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة مادبا / نائباً

عقيد / عبدالسلام عيسى بخيتان / إدارة الشرطة السياحية / نائباً

عقيد / عمر مثقال مسلم / إدارة مراكز الإصلاح / مركز إصلاح وتأهيل الموقر 1 / رئيساً

عقيد / نوفل سليمان خلف / إدارة مراكز الإصلاح/مركز إصلاح وتأهيل بيرين/رئيساً بالوكالة

عقيد / انور حمدي عطيه / قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة عجلون / نائباً

عقيد / اياد محمد مصطفى / قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة الطفيلة / نائباً

عقيد / اياد عبدالكريم عبدالعزيز / إدارة العلاقات العامة والإعلام / نائباً

عقيد ركن / باسم عيسى يوسف / إدارة السير / يقوم باعمال المدير بالإنابة بالإضافه لعمله

عقيد / علي عبدالله سالم / إدارة ترخيص السواقين والمركبات / نائباً

عقيد / عمر عبدالله موسى / قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة جرش / نائباً

عقيد ركن / ماهر علي محمد / إدارة الإقامة والحدود / حدود جابر / مديراً

عقيد / سفيان فارس عبدالله / إدارة البحث الجنائي / نائباً

عقيد / سميح ابراهيم فلاح / قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة إربد / نائباً

عقيد / محمدخير موسى نهار / قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة غرب البلقاء / نائباً

عقيد / احمد عليان مقبل / إدارة الإقامة والحدود/ حدود المدوره / مديراً بالوكالة

عقيد / عماد محمد فالح / إدارة المشتريات / قائم بأعمال المدير بالإنابة

عقيد / بلال عبدالفتاح عبدالرحمن / قيادة أمن إقليم العاصمة /مديرية شرطة وسط عمان / نائباً

عقيد / اشرف محمد فالح / قيادة أمن إقليم العاصمة /مديرية شرطة شمال عمان / نائباً

عقيد / سائد عبدالوهاب سالم / إدارة الموارد البشرية / المساعد لشؤون الأفراد

عقيد / عقله ركاد يوسف / إدارة مراكز الإصلاح/مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء/ رئيساً بالوكالة

عقيد / ناصر عبدالكريم حمدان / قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الوسطى / نائباً

عقيد / احمد محمود احمد / قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة غرب إربد / نائباً

عقيد / عدنان صياح عياش / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مركز إصلاح وتأهيل الشرطة – ماركا / رئيساً بالوكالة

عقيد / عادل عبدالهادي حمدان / قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة غرب معان / نائباً

عقيد / ايمن محمد خليل / إدارة مراكز الإصلاح / مركز إصلاح وتأهيل الجويدة / رئيساً بالوكالة

عقيد / جمعه زيدان مراد / إدارة مراكز الإصلاح / مركز إصلاح وتأهيل ماركا / رئيساً بالوكالة

عقيد / علي عبدالسلام سالم / قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الشمالية نائباً / ويقوم بأعمال مدير الشرطة بالإنابه بالإضافه لعمله

عقيد / جمال بركات ممدوح / قيادة إقليم الشمال / مديرية شرطة الرمثا / نائباً

عقيد ركن عوده ابراهيم محمد / قيادة لواء الصحراء الخاص / قائماً بأعمال القائد بالإنابة

عقيد / علي سالم ساري / إدارة التخطيط والتعاون الدولي

عقيد / سعود مفلح زعل / إدارة مراكز الإصلاح/مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو/رئيساً بالوكالة

عقيد / خالد عبدالله بخيت / إدارة مراكز الإصلاح / مركز إصلاح وتأهيل إرميمين / رئيساً بالوكالة

عقيد / فايز قاسم اسعد / إدارة مراكز الإصلاح / مركز إصلاح وتأهيل البلقاء / رئيساً بالوكالة

عقيد / سلمان محمد متروك / إ دارة ترخيص السواقين والمركبات

عقيد / حسين ابراهيم عبدالكريم / الإدارة الملكية لحماية البيئة

عقيد / فائق تحسين مفضي / قيادة لواء الصحراء الخاص

عقيد / هيثم محمود مفضي / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

عقيد / عيسى سالم عواد / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

عقيد / فراس عبدالله عبدالجليل / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل

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