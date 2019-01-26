تنقلات وتعيينات وإلحاقات في الامن – اسماء

الاصلاح نيوز-
قرر مدير الأمن العام إجراء التنقلات والتعيينات والإلحاقات للضباط التالية اسمائهم .
الرتبة / الإسم / إلى
عميد سمير صابر حسين / مساعدا لمدير الامن العام للادارة والموارد البشرية
عميد زياد محمد محمود / مساعد مدير الامن العام لشؤون المرور
عميد / خالد جميل غمار / قيادة أمن إقليم العاصمة / قائداً
عميد / طارق عبدالمحسن عوده / إدارة الإقامة والحدود / مديراً
عميد / امجد هاني عبدالرحمن / قيادة أمن إقليم الشمال / قائداً بالوكالة
عميد / عمار محمد علي / قيادة أمن إقليم الجنوب / قائداً بالوكالة
عميد ركن / حاتم اسماعيل ضبعان / قيادة أمن إقليم الوسط / قائداً بالوكالة
عميد / ناهض علي باير / قيادة أمن إقليم العاصمة /شرطة وسط عمان/ مديراً
عميد / ماهر محمد سلامه / قيادة أمن إقليم الشمال/مديرية شرطة غرب إربد/ مديراً
عميد / جهاد علي محمد / إدارة التنفيذ القضائي / مديراً
عميد / بسام عبدالرزاق محمد / إدارة الأبنية / مديراً بالوكالة
عقيد / خضر محمد ابراهيم / إدارة العلاقات العامة والإعلام / مديراً
عقيد / تامر سليم ذياب / إدارة التخطيط والتعاون الدولي / مديراً
عقيد / فراس سامي احمد / إدارة المعلومات الجنائية / مديراً
عقيد / عاطف ابراهيم سلامه / إدارة التدريب / كلية العلوم الشرطية / آمراً
عقيد / مروان زهير عبدالكريم / إدارة البحث الجنائي / مديراً
عقيد / محمود سليمان جبريل / إدارة التدريب/الإتحاد الرياضي للشرطة/أميناً عاماً
عقيد / عبدالله خالد محمد / قيادة شرطة البادية الملكية/ مديرية شرطة البادية الوسطى/ مديراً
عقيد ركن / باسل محمد عيد / إدارة الأمن الدبلوماسي والدوائر / مديراً
عقيد / محمد محمود دوجان / إدارة الشرطة السياحية / مديراً
عقيد / وحيد عايد موسى / المعهد المروري الأردني / مديراً
عقيد / شاهر عبدالرحيم احمد / قيادة إقليم الشمال / مديرية شرطة جرش / مديراً
عقيد / عماد عواد علي / إقليم العاصمة/مديرية شرطة شمال عمان/مديراً
عقيد / بلال محمد علي / قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة الرمثا / مديراً
عقيد / عبدالله موسى مشحن / قيادة أمن إقليم الجنوب /مديرية شرطة الكرك / مديراً
عقيد ركن / علي احمد عبدالله / قيادة مجموعة الفرسان / قائداً
عقيد / ممدوح دميثان ارفيفان / قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة المفرق / مديراً
عقيد / عبدالرحمن عبدالحفيظ عبدالرحمن / قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة معان / مديراً
عقيد / خالد احمد عبدالقادر / إدارة التدريب / أكاديمية الشرطة الملكية / آمراً
عقيد / اسامه محمد امين / إدارة الدعم اللوجستي / المساعد للصيانة
عقيد / عصام عوض محمد / إدارة الدعم اللوجستي / المساعد للنقل
عقيد / رائد ممدوح ذياب / قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة مادبا / مديراً بالوكالة
عقيد / وحيد ممدوح عمر / الإدارة الملكية لحماية البيئة / مديراً
عقيد / خالد مصطفى محمود / قيادة أمن إقليم الجنوب/ مديرية شرطة غرب معان / مديراً
عقيد / ياسين علي عبدالكريم / إدارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات/ تكنولوجيا المعلومات/ مساعداً
عقيد / محمد حسين جميل / قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة عجلون / مديراً بالإنابة
عقيد / عاهد عبدالرحيم عودةالله / قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة إربد /مديراً بالإنابة
عقيد / محمد خليل نوري / إدارة الإقامة والحدود / حدود معبر وادي الأردن / مديراً
عقيد / مازن بطرس ابراهيم / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / المساعد لمراكز الإصلاح والتأهيل
عقيد / محمد صالح محمد / القائمة المؤقته / يُلحق بمديرية شؤون اللاجئين السوريين
عقيد / عطاالله عايد هدهود / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / المساعد للإسناد العملياتي
عقيد / خالد صالح مرشد / قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة مادبا / نائباً
عقيد / عبدالسلام عيسى بخيتان / إدارة الشرطة السياحية / نائباً
عقيد / عمر مثقال مسلم / إدارة مراكز الإصلاح / مركز إصلاح وتأهيل الموقر 1 / رئيساً
عقيد / نوفل سليمان خلف / إدارة مراكز الإصلاح/مركز إصلاح وتأهيل بيرين/رئيساً بالوكالة
عقيد / انور حمدي عطيه / قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة عجلون / نائباً
عقيد / اياد محمد مصطفى / قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة الطفيلة / نائباً
عقيد / اياد عبدالكريم عبدالعزيز / إدارة العلاقات العامة والإعلام / نائباً
عقيد ركن / باسم عيسى يوسف / إدارة السير / يقوم باعمال المدير بالإنابة بالإضافه لعمله
عقيد / علي عبدالله سالم / إدارة ترخيص السواقين والمركبات / نائباً
عقيد / عمر عبدالله موسى / قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة جرش / نائباً
عقيد ركن / ماهر علي محمد / إدارة الإقامة والحدود / حدود جابر / مديراً
عقيد / سفيان فارس عبدالله / إدارة البحث الجنائي / نائباً
عقيد / سميح ابراهيم فلاح / قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة إربد / نائباً
عقيد / محمدخير موسى نهار / قيادة أمن إقليم الوسط / مديرية شرطة غرب البلقاء / نائباً
عقيد / احمد عليان مقبل / إدارة الإقامة والحدود/ حدود المدوره / مديراً بالوكالة
عقيد / عماد محمد فالح / إدارة المشتريات / قائم بأعمال المدير بالإنابة
عقيد / بلال عبدالفتاح عبدالرحمن / قيادة أمن إقليم العاصمة /مديرية شرطة وسط عمان / نائباً
عقيد / اشرف محمد فالح / قيادة أمن إقليم العاصمة /مديرية شرطة شمال عمان / نائباً
عقيد / سائد عبدالوهاب سالم / إدارة الموارد البشرية / المساعد لشؤون الأفراد
عقيد / عقله ركاد يوسف / إدارة مراكز الإصلاح/مركز إصلاح وتأهيل الزرقاء/ رئيساً بالوكالة
عقيد / ناصر عبدالكريم حمدان / قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الوسطى / نائباً
عقيد / احمد محمود احمد / قيادة أمن إقليم الشمال / مديرية شرطة غرب إربد / نائباً
عقيد / عدنان صياح عياش / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل / مركز إصلاح وتأهيل الشرطة – ماركا / رئيساً بالوكالة
عقيد / عادل عبدالهادي حمدان / قيادة أمن إقليم الجنوب / مديرية شرطة غرب معان / نائباً
عقيد / ايمن محمد خليل / إدارة مراكز الإصلاح / مركز إصلاح وتأهيل الجويدة / رئيساً بالوكالة
عقيد / جمعه زيدان مراد / إدارة مراكز الإصلاح / مركز إصلاح وتأهيل ماركا / رئيساً بالوكالة
عقيد / علي عبدالسلام سالم / قيادة شرطة البادية الملكية / مديرية شرطة البادية الشمالية نائباً / ويقوم بأعمال مدير الشرطة بالإنابه بالإضافه لعمله
عقيد / جمال بركات ممدوح / قيادة إقليم الشمال / مديرية شرطة الرمثا / نائباً
عقيد ركن عوده ابراهيم محمد / قيادة لواء الصحراء الخاص / قائماً بأعمال القائد بالإنابة
عقيد / علي سالم ساري / إدارة التخطيط والتعاون الدولي
عقيد / سعود مفلح زعل / إدارة مراكز الإصلاح/مركز إصلاح وتأهيل أم اللولو/رئيساً بالوكالة
عقيد / خالد عبدالله بخيت / إدارة مراكز الإصلاح / مركز إصلاح وتأهيل إرميمين / رئيساً بالوكالة
عقيد / فايز قاسم اسعد / إدارة مراكز الإصلاح / مركز إصلاح وتأهيل البلقاء / رئيساً بالوكالة
عقيد / سلمان محمد متروك / إ دارة ترخيص السواقين والمركبات
عقيد / حسين ابراهيم عبدالكريم / الإدارة الملكية لحماية البيئة
عقيد / فائق تحسين مفضي / قيادة لواء الصحراء الخاص
عقيد / هيثم محمود مفضي / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
عقيد / عيسى سالم عواد / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل
عقيد / فراس عبدالله عبدالجليل / إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل