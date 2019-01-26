الأردن منع إسرائيليين من دخول الباقورة والغمر

الاصلاح نيوز-

قالت مصادر إسرائيلية، إن الجيش الأردني، منع السبت، مئات المتنزهين الإسرائيليين من الوصول إلى “جزيرة السلام” ضمن المنطقة الحدودية، الباقورة، والتي أنهى الأردن اتفاقا بتأجيرها لإسرائيل إبان توقيع اتفاقية السلام بين الطرفين عام 1994.

وذكرت المصادر الإسرائيلية، أن منع المتنزهين الإسرائيليين من الدخول إلى المنطقة المذكورة، جاء على الرغم من وجود تنسيق مسبق والحصول على جميع الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة، حسب ما أوردت.

وادعى مدير الموقع السياحي الإسرائيلي، أنه يشعر بالعداء من الجانب الأردني منذ أن أعلن الملك عبد الله الثاني إنهاء العمل بملحقي الباقورة والغمر من اتفاقية السلام.