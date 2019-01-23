الاصلاح نيوز-

أعلن مركز الحسين للسرطان، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حاجته لمتبرعين بالدم من فئتي -O و +O.

وتاليا نص الإعلان الذي نشره المركز تحت وسم “عاجل جدا”:

نود إعلامكم بأن بنك الدم في مركز الحسين للسرطان بحاجة للتبرع بفئات الدم O+ وO-.

لتنظيم عملية التبرع، نطلب من جميع المتبرعين التواصل مع بنك الدم مباشرة

على الرقم 5300460-06 فرعي 1738 لتنظيم عملية التبرع وللتقليل من مدة الانتظار.

يتم استقبال المتبرعين حسب الأوقات التالية:

(الأحد – الخميس) (8:00 ص – 4:30 م)

(الجمعة – السبت) (8:00 ص- 4:00 م).

الفئات التي يمكنها التبرع بالدم لـ:

– الذكور والإناث

– من تتجاوز أعمارهم ال 18عاماً ولغاية 50 عاماً.

– الوزن يجب أن لا يقل عن ال 50 كيلوغرام.

– قوة الدم (الهيموجلوبين) فوق 12.5 ولغاية 18.

– المدة التي ينصح بها بين كل تبرع بوحدات الدم للإناث (4 أشهر) وللذكور (3 أشهر)

– المدة التي ينصح بها بين كل تبرع بصفائح الدم هي أسبوعين (في حال رغبتكم بالتبرع بصفائح الدم، يجب حجز موعد مسبقاً مع المركز).

– بقرار من وزارة الصحة يجب أن يكون المتبرع أردني الجنسية (يحمل رقماً وطنياً)

– الحالة الصحية جيدة (ويتم طلب تعبئة استبيان لدى مركز الدم للتأكد من عدم وجود أمراض).

مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية

الحسين للسرطان يطلب متبرعين بالدم