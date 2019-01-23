الاصلاح نيوز-
أعلن مركز الحسين للسرطان، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حاجته لمتبرعين بالدم من فئتي -O و +O.
وتاليا نص الإعلان الذي نشره المركز تحت وسم “عاجل جدا”:
نود إعلامكم بأن بنك الدم في مركز الحسين للسرطان بحاجة للتبرع بفئات الدم O+ وO-.
لتنظيم عملية التبرع، نطلب من جميع المتبرعين التواصل مع بنك الدم مباشرة
على الرقم 5300460-06 فرعي 1738 لتنظيم عملية التبرع وللتقليل من مدة الانتظار.
يتم استقبال المتبرعين حسب الأوقات التالية:
(الأحد – الخميس) (8:00 ص – 4:30 م)
(الجمعة – السبت) (8:00 ص- 4:00 م).
الفئات التي يمكنها التبرع بالدم لـ:
– الذكور والإناث
– من تتجاوز أعمارهم ال 18عاماً ولغاية 50 عاماً.
– الوزن يجب أن لا يقل عن ال 50 كيلوغرام.
– قوة الدم (الهيموجلوبين) فوق 12.5 ولغاية 18.
– المدة التي ينصح بها بين كل تبرع بوحدات الدم للإناث (4 أشهر) وللذكور (3 أشهر)
– المدة التي ينصح بها بين كل تبرع بصفائح الدم هي أسبوعين (في حال رغبتكم بالتبرع بصفائح الدم، يجب حجز موعد مسبقاً مع المركز).
– بقرار من وزارة الصحة يجب أن يكون المتبرع أردني الجنسية (يحمل رقماً وطنياً)
– الحالة الصحية جيدة (ويتم طلب تعبئة استبيان لدى مركز الدم للتأكد من عدم وجود أمراض).
مع تمنياتنا للجميع بدوام الصحة والعافية
الحسين للسرطان يطلب متبرعين بالدم