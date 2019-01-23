رجال الأعمال يعترضون على العطل المفاجئة

الاصلاح نيوز-

دعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين لإعادة النظر في آلية بلاغات العطل الرسمية أو الطارئة حفاظا على مصالح واعمال القطاع الخاص.

واكدت في بيان صحفي اليوم الاربعاء ان صدور قرارات بشكل مفاجىء حول العطل يسبب ارباكا للمؤسسات التجارية والصناعية والخدمية وذلك لارتباطها بالتزامات تجاه أطراف خارجية، كما يؤدي الى انخفاض الانتاج الوطني.

وبينت أن القطاع الخاص وأصحاب الأعمال حريصون على سلامة العاملين لديهم، وهناك خطط خاصة للطوارىء حفاظا على استمرارية الأعمال دون المساس بسلامة العاملين؛ عماد ومحور العملية الانتاجية.