7655 طلبا لـ “خدمة وطن” خلال أسبوع .. 55% منهم إناث

الاصلاح نيوز-

أعلن الناطق الإعلامي في وزارة العمل محمد الخطيب اليوم الأربعاء أن عدد المتقدمين لبرنامج خدمة وطن بلغ 7655 طلبا منهم 3419 ذكورا بنسبة 45% و 4236 إناثا بنسبة 55% , وذلك من صباح يوم الثلاثاء الموافق 15/1/2019 وحتى مساء يوم الثلاثاء الموافق 22/1/2019 .

وبين الخطيب أن عدد المتقدمين في إقليم الوسط بلغ 3339 بنسبة 44% , و 2435 في إقليم الشمال بنسبة 32% و 1881 طلب في إقليم الجنوب بنسبة 24% .

وقال الخطيب إن عدد المسجلين للفئة العمرية من 18-24 بلغ 5622 مسجل بنسبة 73% , فيما بلغ العدد 2033 للفئة العمرية 25- 28 , وبنسبة 27% .

وأوضح أن عدد المسجلين من خلال الرابط الإلكتروني كان 6024 , فيما بلغ عدد المسجلين من خلال المواقع التي تم الإعلان عنها والتابعة لوزارة العمل ومؤسسة التدريب المهني والشركة الوطنية والصندوق الأردني الهاشمي 1631 طلبا.

وأضاف أن عدد المسجلين ممن تحصيلهم العلمي ثانوية عامة وأقل بلغ 5109 مسجلا بنسبة 67% , فيما بلغ عدد المسجلين من خريجي التدريب المهني 322 مسجلا وبنسبة 4% , والمسجلين من حملة الدبلوم المتوسط 437 وبنسبة 6% ولحملة شهادة البكالوريوس فأعلى 1767 مسجل بنسبة 23% .

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز قد أطلق البرنامج في الأسبوع الأول من الشهر الحالي ، وأعلن وزير العمل سمير مراد عن بدء تقديم الطلبات يوم الثلاثاء 15/1/2019 .

وتؤكد وزارة العمل مرة أخرى عن أماكن تقديم الطلبات، حيث تم اعتماد 131 موقعا لاستقبال طلبات الاشتراك بالبرنامج وهي مديريات العمل والتشغيل التابعة لوزارة العمل، إضافة إلى معاهد التدريب المهني / مؤسسة التدريب المهني، معاهد التدريب /الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومكاتب الصندوق الأردني الهاشمي المنتشرة في مختلف محافظات المملكة.

وللتسهيل على مقدمي الطلبات وتوفيراً للوقت والجهد، فقد تم الإعلان عن رابط إلكتروني يمكّن الشباب من التسجيل إلكترونيا ومن خلال متصفح الحاسوب والأجهزه الخلوية والذكية. http://khedmetwatan.jo

يشار إلى أنه ستبدأ مرحلة التدريب العسكري للدفعة الأولى من الذكور ومرحلة التدريب المهني للإناث يوم 3 آذار المقبل.