رفع رأسمال الملكية 28 مليون دينار

الاصلاح نيوز-

وافقت هيئة الاوراق المالية على رفع رأسمال الخطوط الجوية الملكية الاردنية بنحو 28 مليون دينار أردني.

وأعلنت شركة عالية – الخطوط الجوية الملكية الاردنية عن موافقة مجلس مفوضي هيئة الاوراق المالية بقراره رقم 252 /2018 والمتخذ في جلسته التي عقدت بتاريخ 1/8/2018 على تسجيل أسهم الزيادة في رأسمال شركة عالية والبالغة 28.205.128 سهما عن طريق العرض غير العام.

وجاءت الموافقة لتخصيص هذه الاسهم الى شركة ادارة المساهمات الحكومية بالقيمة الاسمية للسهم البالغة دينارا واحدا وخصم اصدار بقيمة 0.61 دينارا للسهم وبقرار من مجلس ادارة شركة عالية الخطوط الجوية الملكية الاردنية رقم 7 الذي اتخذ في جلسته التي عقدت بتاريخ 30/6/2018.