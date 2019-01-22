احباط تهريب 523 كف من الحشيش

الاصلاح نيوز-

أحبطت كوادر إدارة مكافحة المخدرات في ميناء العقبة تهريب ٥٢٣ كفاً من مادة الحشيش المخدرة كانت مخبأة في احدى مركبات الشحن المتجهه لإحدى دول الجوار.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر إدارة مكافحة المخدرات والعاملين في ميناء العقبة ومن خلال جهودهم الحثيثة لمنع تهريب المواد المخدرة فقد اشتبهوا اليوم باحدى مركبات الشحن المخصصة لنقل الخضار.

وجرى ضبط مركبة الشحن وبتفتيشها تم ضبط ٥٢٣ كفاً من مادة الحشيش المخدرة كان قد تم إخفاؤها في مخابئ سرية موزعة في جسم المركبة ، وجرى إلقاء القبض على السائق وهو من جنسية عربية وبوشرت التحقيقات.