إعفاءات ضريبيّة وجمركيّة لحافلات نقل الطلّاب و”السياحية”

الاصلاح نيوز-

قرّر مجلس الوزراء منح الحافلات الخصوصيّة التي تعمل على نقل الطلّاب، والمراد استبدالها، أو التي سيتمّ تسجيلها وترخيصها لتعزيز الأسطول إعفاءات ضريبيّة وجمركيّة بشكل كامل؛ وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء (اليوم) وحتّى تاريخ 31/ 12/ 2019م، ولمرّة واحدة فقط.

ويهدف القرار إلى تحديث أسطول حافلات نقل الطلّاب، وزيادة كفاءة الحافلات التي تعمل بهذا المجال، وتحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال توفير حافلات حديثة.

كما قرّر المجلس منح حافلات النقل السياحي، العاملة حاليّاً والمراد استبدالها، أو العاملة التي سيتمّ تسجيلها وترخيصها لتعزيز الأسطول، أو في حالة ترخيص شركات جديدة، إعفاءات ضريبيّة وجمركيّة بشكل كامل؛ وذلك اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء (اليوم) وحتّى تاريخ 31/ 12/ 2019م، ولمرّة واحدة فقط.

ويأتي القرار لغايات تحديث أسطول النقل السياحي، وتحسين مستوى الخدمات المقدّمة للسيّاح، وزيادة كفاءة الحافلات العاملة في هذا المجال، وتحسين مستوى السلامة على الطرق من خلال توفير حافلات حديثة.