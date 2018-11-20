طقس خريفي معتدل نهارا وبارد ليلا

الاصلاح نيوز-

تبقى درجات الحرارة نهار اليوم حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء ضبابية صباحاً خاصة في السهول، تتحول لاحقاً لتصبح مستقرة في عموم المناطق، وتظهر كميات من السحب العالية، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات.

وفي خليج العقبة تكون الرياح شمالية، خفيفة السرعة وحالة البحر خفيف الموج.

وفي ساعات الليل تسود أجواء باردة في عموم المناطق مع ظهور السحب العالية، وتكون الرياح متغيرة الاتجاهات خفيفة السرعة.

وتستمر درجات الحرارة نهار غد حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء مستقرة مائلة للبرودة في عموم المناطق، وتظهر كميات من السحب العالية.

وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات، وفي خليج العقبة تكون شمالية، خفيفة السرعة، وحالة البحر خفيف الموج.