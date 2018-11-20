الأردن يشارك بمعرض الجواهر العربية في البحرين

الاصلاح نيوز-

يشارك عدد من كبار صياغة الذهب في الأردن في معرض الجواهر العربية الذي افتتح في العاصمة البحرينية اليوم الثلاثاء وتنظمه شركة ( أيه بي أم ) المختصة بإدارة المعارض العربية.

ويتضمن المعرض الذي يستمر خمسة أيام ويشارك به نحو 550 من بيوت المجوهرات والساعات العالمية الشهيرة والاسماء التجارية الكبرى من 31 دولة عربية واجنبية اروع التصاميم الكلاسيكية والعصرية من المجوهرات والساعات والأحجار الكريمة الثمينة بالإضافة إلى ساعات الحائط وأدوات الكتابة والإكسسوارات الفاخرة على مساحة 21 الف متر خصصت للمعرض .

وقال مدير المبيعات والتسويق بشركة يو بي أم المنظمة للمعرض فوزي الشهابي ان مبيعات المجوهرات العالمية السنوية تنمو بمعدل يتراوح بين 5 و6 في المائة سنويا لتصل إلى 28 مليار دولار بحلول عام 2020 ومن الضروري أن ينسجم تجار المجوهرات مع تفضيلات المستهلكين المتغيرة حيث تلعب المعارض الناجحة مثل معرض الجواهر العربية دورا حيويا في ضمان النجاح التجاري».

ويشارك في المعرض إضافة الى الأردن كبار الصاغة من النمسا وبلجيكا والبرازيل والصين وقبرص وفرنسا وألمانيا واليونان وإيطاليا والكويت ولاتفيا ولبنان وليتوانيا وماليزيا وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية وإسبانيا وسويسرا وتايوان وتركيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية.