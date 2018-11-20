الملك في وداع ولي عهد أبوظبي

الاصلاح نيوز-

كان جلالة الملك عبدالله الثاني في مقدمة مودعي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي غادر عمان اليوم الثلاثاء بعد زيارة للمملكة.

كما كان في الوداع بمطار الملكة علياء الدولي سمو الأمير فيصل بن الحسين، ورئيس الوزراء، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ومستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، ومستشارو جلالة الملك، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، والوزراء، ومدراء المخابرات العامة، والأمن العام، وقوات الدرك، والدفاع المدني، وأمين عمان، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، والسفير الأردني في الإمارات والسفير الإماراتي في عمان وأركان السفارة.