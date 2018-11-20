بنك الإسكان يفتتح فرع “دابوق” الجديد

الاصلاح نيوز-

ضمن استراتيجية التفرع الداخلي التي يعتمدها بنك الإسكان للوصول إلى العملاء في مختلف مواقعهم ، افتتح رئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد نبيل برقاوي فرع بنك الإسكان الجديد في منطقة دابوق ، انطلاقاً من سعي البنك إلى تقديم المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائه القائمين والمحتملين ، حيث يعمل البنك دائماً على استكشاف فرص للنمو والتوسّع من خلال افتتاح فروع ومكاتب جديدة في المناطق الحيوية و التجارية .

وتحرص إدارة بنك الإسكان على أن تكون هذه الفروع مزودة بالكوادر البشرية المؤهلة ، وبما يضمن سهولة تقديم الخدمات والعمل على راحة العملاء وتلبية احتياجاتهم وتوقعاتهم ، إذ تأمل إدارة البنك أن يكون في ذلك ما يعزّز تواجد البنك محلياً ويعمّق دوره في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة .

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الخطوة تأتي انسجاما ً مع استراتيجية البنك التي تهدف إلى الوصول للعملاء أينما وجدوا وتقديم مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية لهم بكفاءة عالية ، وبما يلبي احتياجاتهم ويتجاوز توقعاتهم ، حيث يمتلك البنك أكبر عدد من الفروع داخل المملكة وتبلغ (129) فرعاً ومكتباً بالإضافة إلى أكبر شبكة من أجهزة الصراف الآلي (ATM) وتبلغ (226) جهازاً منتشرة في جميع أنحاء المملكة .