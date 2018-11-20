الملك يكرم عددا من المواطنين

الاصلاح نيوز-

كرم جلالة الملك عبد الله الثاني خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، الذي استحضر سيرة ومسيرة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في نشر رسالة الحق والخير ونشر الفضائل والقيم الأخلاقية بين الناس، عددا من المواطنين الذين قاموا بأعمال جليلة وتحلوا بالأمانة والمسؤولية، مجسدين بذلك القيم الأصيلة والأخلاق النبيلة لمجتمعنا الأردني. حيث كرم جلالته في الاحتفال السيدة سميحة الطراونة والتي تعمل أما بديلة في مؤسسة الحسين الاجتماعية للأيتام وتعتبر من أقدم الأمهات البديلات في المؤسسة، وقد كرست حياتها لرعاية الأطفال والعطف عليهم. كما كرم جلالته السيد عمر المومني الذي يعمل سائق تكسي، وأعاد مبلغ 25 ألف دينار أردني عثر عليه إلى زائر كويتي، وكرم جلالته الشاب أحمد المعايطة الطالب في جامعة مؤتة، الذي عثر على حقيبة بها 7 آلاف دينار أردني وقام بتسليمها، ليتبين أنها تعود لسيدة أجنبية.

كذلك كرم جلالته خلال الاحتفال العين محمد غنيمة، الذي تبرع بإنشاء مدرسة أحمد حمدان غنيمة الأساسية المختلطة في عين الباشا كوقف تعليمي وصدقة جارية، وكذلك الدكتور ياسين الحسبان، الذي تبرع بإنشاء مدرسة الشهيد محمد صايل الحسبان في المفرق كوقف تعليمي وصدقة جارية أيضا.