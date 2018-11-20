إصابة خمسة من ضباط الصف بمركز أمن المقابلين أثناء إنقاذهم لعائلة شب حريق بمنزلهم

الاصلاح نيوز-

قال مصدر أمني أن ضباط الصف العاملون بمركز أمن المقابلين سارعوا لإنقاذ أفراد عائلة تعرض منزلهم للحريق بالقرب من المركز الامني ، مما أدى لإصابة خمسة منهم والذين تمكنوا من إخلاء كافة المتواجدين في المنزل وإنقاذ أرواحهم.

وأوضح المصدر أن خمسة من مرتبات مركز أمن المقابلين التابع لمديرية شرطة جنوب عمان، وفور سماعهم لصرخات استغاثة من أحد المجاورين نتيجة حريق شب في منزلهم، هبوا لتلبية ندائهم واقتحموا النيران وعملوا على إخراج سيدة وطفليها، وقد حضرت مجموعات الدفاع المدني و قامت بإخماد الحريق واسعاف السيدة وطفليها، كما جرى إسعاف رجال الأمن العام الذين انقذوهم الى مدينة الحسين الطبية لتلقي العلاج .