توضيح من الضمان الاجتماعي

الاصلاح نيوز-

نفى الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي، نفياً قاطعاً صحة ما تكرَّر تداوله عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول دعوة المؤسسة للعاملين خلال الفترة ما بين عام 1990 وعام 2018 للحصول على مبلغ بقيمة 1499 ديناراً، حيث يتم الدعوة للتسجيل من خلال رابط الكتروني مزعوم بهدف الحصول على هذا المبلغ.

واضاف بأن المؤسسة لا علاقة لها اطلاقاً بهذا الرابط كما انها لم توجّه اي دعوة بهذا الخصوص، وليس من طريقتها انتهاج مثل هذا الأسلوب في مخاطبة جمهورها من المؤمن عليهم والمتقاعدين.

وأشار إلى ان قانون الضمان الاجتماعي واضح في إقرار حقوق المؤمن عليهم والمستفيدين من أي حقوق تأمينية أو تقاعدية وفقاً للشروط والأحكام التي نصّ عليها.

وحذّر الصبيحي من التعاطي مع مثل هذه المعلومات المُضَلِّلة والخادعة التي تهدف الى إثارة البلبلة بين صفوف المؤمن عليهم بشكل خاص وجمهور الضمان الاجتماعي بشكل عام، مؤكّدا ان المؤسسة ستتواصل مع الجهات الرسمية المعنية لملاحقة مطلقي هذه الاشاعة قانونياً.

وطَلَبَ الصبيحي من كافة المواطنين من جمهور الضمان وغيرهم عدم تداول هذا الرابط والمعلومات المضللة التي يحملها منعاً لأي لبس أو تضليل، داعياً الجميع الى استقاء المعلومات من الموقع الرسمي لمؤسسة الضمان الاجتماعي وهو www.ssc.gov.jo .