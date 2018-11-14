خبير: انخفاض مستمر في أسعار النفط .. وعلى الحكومة تخفيض البنزين

الاصلاح نيوز-

توقع الخبير في الشأن النفطي هاشم عقل أن تستمر أسعار النفط بالانخفاض خلال الفترة المقبلة الأمر الذي سينتج عنه انخفاض خام برنت بمقدار 25% عن الشهر الماضي، وانخفاض المشتقات النفطية بسنبة 11%.

وأكد عقل أن هذا الانخفاض الذي لا يزال مستمرا يجب أن ينعكس على أسعار المحروقات في الأردن ضمن ذات النسب.

؜وأشار عقل إلى أن خيارا واحدا أمام لجنة تسعير المحروقات الحكومية في ظل الانخفاض الكبير للأسعار وهو الالتزام بالسعر العالمي، والالتزام بالتخفيض الحقيقي وإلغاء دعم الكهرباء.

وبين عقل أن أسعار البترول مقبلة على انخفاضات متلاحقة بسبب‬ ‫زيادة إنتاج السعودية وروسيا وأمريكا إلى الحد القياسي (34%؜ من إنتاج العالم) وهي “الترويكا” التي تقود أسواق البترول عالميا‬ وقد تنهي أوبيك قريبا.

وأوضح أن دخول 600 ألف برميل نفط يوميا من كردستان أدى ‫إلى زيادة الفائض في الأسواق (التخمة النفطية)‬ وانخفاض الطلب العالمي بسبب تراجع النمو، إضافة إلى الضغط الأمريكي على العراق لتعويض حصة إيران بعد العقوبات الإيرانية

واستثناء تركيا والهند واليابان وكوريا من هذه العقوبات‬.

واستنتج عقل أن ‫أوبك أمام خيارين إما تدهور الأسعار في حال استمرار الإنتاج الحالي أو تدهور العلاقات مع أمريكا في حال خفض الإنتاج لأن المصلحة الأمريكية بان يكون البترول رخيص‬ الثمن.