الكرك .. معلمات يغلقن أبواب مدرسة على 9 طالبات ويغادرن

الاصلاح نيوز-

غادرت مديرة ومعلمات في مدرسة أساسية بلواء المزار الجنوبي في الكرك مبنى المدرسة وأغلقن أبوابه دون التنبه إلى وجود تسع من الطالبات كن يلهين على مايبدو في إحدى مرافق المدرسة.

تأخر الطالبات عن العودة لمنازلهن مع رفيقاتهن في المدرسة أثار انزعاج أولياء الأمور الذين ذهبوا إلى المدرسة لاستطلاع الأمر، وتبين أن الطالبات لازلن داخل البناء المدرسي.

وقال مدير التربية والتعليم في اللواء الدكتور طلال المجالي إنه وفور علم المديرية بالواقعة تم تحريك موظف من قسم الأبنية في المديرية وقام بفتح بوابة المدرسة وإخراج الطالبات، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة من المديرية للتحقيق مع مديرة المدرسة للوقوف على ملابسات الحادثة.