تنقلات بين قضاة المجلس القضائي الشرعي (أسماء)

الاصلاح نيوز-

قرر المجلس القضائي الشرعي بقراره رقم 2/64/2018 الصادر بتاريخ 2018/11/8، اجراء تنقلات بين القضاة الشرعيين اعتبارا من 2018/11/18 .

وتاليا الأسماء:

1- نقل فضيلة الشيخ د. جمال كاسب مفلح الرحامنه عضو محكمة استئناف عمان الشرعية مفتشاً للمحاكم الشرعية ومديرا لمديرية شؤون القضاة بدرجته وراتبه الحاليين.

2- نقل فضيلة الشيخ د.سميح سليمان علي الزعبي مدير التفتيش القضائي مديرا لمديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري وانتدابه مساعدا لمدير المحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين بالإضافة لعمله.

3- نقل فضيلة الشيخ د. منصور عبدالله فياض الطوالبة مفتش المحاكم الشرعية مديرا لمديرية حقوق الإنسان والتعاون الدولي وانتدابه مديرا لمعهد القضاء الشرعي بدرجته وراتبه الحاليين.

4- نقل فضيلة الشيخ خالد تركي مطلق علاونة مفتش المحاكم الشرعية عضوا في محكمة استئناف إربد الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

5- نقل فضيلة الشيخ د. حسين علي صالح العمري عضو محكمة استئناف اربد الشرعية مفتشا للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

6- نقل فضيلة الشيخ مأمون أحمد أمين علي المصري مفتش المحاكم الشرعية عضوا في محكمة استئناف إربد الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

7- نقل فضيلة د. صلاح الدين محمود سليمان شويات مدير مديرية الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري عضوا في محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

8- نقل فضيلة الشيخ صالح سلامة مصطفى الصمادي قاضي محكمة عين الباشا الشرعية عضوا في محكمة استئناف عمان الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

9_ نقل فضيلة الشيخ زياد عبد المجيد عبدالله العربيات عضو محكمة استئناف عمان الشرعية مفتشا للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

10- نقل فضيلة الشيخ د. زياد سامي جدعان الحجاج مفتش المحاكم الشرعية مديرا لمديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية بدرجته وراتبه الحاليين.

11- نقل فضيلة الشيخ د. عبدالله علي مصطفى الفقير الربابعة مدير مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية مفتشا للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

12- نقل فضيلة الشيخ د. هاني عدنان علي الحسن مساعد النائب العام الشرعي مفتشا للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

13- نقل فضيلة الشيخ د. سالم علي خليفه عكور عضو محكمة استئناف اربد الشرعية مفتشا للمحاكم الشرعية بدرجته وراتبه الحاليين.

14-نقل فضيلة الشيخ د. وليد عبدالله عايف الخوالدة القاضي في مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية مساعدا للنائب العام الشرعي بدرجته وراتبه الحاليين.

15- نقل فضيلة الشيخ غيث عبدالقادر سالم العكايلة القاضي في محكمة عمان الشرعية الجنوبية قاضيا في مديرية التركات وشؤون القاصرين والحراسة القضائية.

كما قرر المجلس إنهاء انتداب مدير المكتب الفني فضيلة الشيخ د. سامر مازن شريف القبج عضو المحكمة العليا الشرعية ونقل فضيلة الشيخ د. أشرف يحيى رشيد العمري مفتش المحاكم الشرعية وانتدابه مديراً للمكتب الفني اعتبارا من تاريخ 18/11/2018.