وفاتان غرقا داخل حفرة امتصاصية في خريبة السوق

الاصلاح نيوز-

قالت ادارة الاعلام في الدفاع المدني إن شخصين توفيا (33 و14) عاما إثر غرقهما داخل منهل لتصريف مياه الأمطار بعمق خمسة أمتار في خريبة السوق في عمان بحسب الدفاع المدني.

وقالت إدارة الإعلام في الدفاع المدني إن فرق الغطس قامت بانتشال الجثتين وإخلائهما إلى مستشفى التوتنجي ومستشفى الحنان.

وكانت الطفلة خارجة من قرطاسية وسقطت داخل المنهل الأمر الذي دفع رجلا إلى اللحاق بها لإنقاذها، إلا أنهما توفيا سوية.

ومن جهتها أكدت أمانة عمان الكبرى أن حادث الوفاتين وقع في حفرة امتصاصية وليس داخل منهل لتصريف مياه الأمطار.

وأوضحت أمانة عمان الكبرى أن حادثة وفاة شخصين (شاب وطفلة) في خريبة السوق ناتجة عن سقوطها في منهل تصريف مياه أمطار أو مجاري كما ورد في بعض الأخبار المنشورة على وسائل الإعلام وإنما جراء سقوطهما في حفرة امتصاصية تابعة لمجمع تجاري ضمن الارتداد التابع للمبنى في منطقة خريبة السوق على شارع مأدبا وذلك بسبب عدم إغلاقها بشكل سليم.

وفيما بعد اصدرت مديرية الدفاع المدني بيانا قالتفيه “تبين أن الغرق داخل حفرة امتصاصية تابعة لأحد المجمعات التجارية”.