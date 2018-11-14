الأشغال المؤقتة لـ 7 أشخاص شكلوا عصابة أشرار

الاصلاح نيوز-

أصدرت محكمة أمن الدولة اليوم الأربعاء حكمها في قضية تشكيل عصابة أشرار بالحكم على 7 متهمين بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 10 سنوات بتهمة تشكيل عصابة أشرار.

وقام المتهمون باستدراج أشخاص إلى المفرق، بحجة أن بحوزتهم كمية كبيرة من الدولارات، وعندما يصل أي من الضحايا إلى المنطقة، كانوا يجردونه من مقتنياته.

وتمكنوا بهذه الطريقة من ارتكاب عدة سرقات وكان من ضحاياهم الزائرين أشخاص من جنسيات عربية.

وبدأ المتهمون ارتكاب جرائمهم منذ عام 2014، وسلب المتهمين 84 ألف دينار و 212 ألف ريال سعودي وهواتف نقالة وساعات ذهبية وكانوا يقومون بضرب ضحاياهم.