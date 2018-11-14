ورشة تعريفية بانظمة جودة المؤسسات التعليمية

الاصلاح نيوز-

تنظم الشركة الدولية لخدمات الايزو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي ورشة عمل متخصصة للمؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة في عدد من انظمة ومعايير الجودة العالمية المتعلقة بنظام جودة ادارة المؤسسات التعليمية حسب معيار 21001.

وصرح السيد اطراد المجالي مدير عام الشركة المنظمة، بأن الورشة ستتضمن موضوعات فريدة ومتعددة توضح انظمة الجودة الواجب على المؤسسات التعليمية وخصوصا المدارس من الحصول عليها وتبنيها لضمان ادارة ذات معايير مميزة لخدماتها، حيث ستستضيف الورشة عددا من الخبراء في هذا المجال، اذ سيتحدث الخبير الدولي بسلامة الفعاليات التعليمية والمدرسية المهندس ميشل مطران من لبنان، كما سيتناول الدكتور رامي شاهين مدير عام المعهد الدولي للمواهب (ITI ) من الامارات العربية المتحدة موضوع استشراف التميز في المؤسسات التعليمية وخصوصا المدارس، ويتحدث الدكتور سامر ملكاوي خبير البيئة المدرسية حول تحليل المخاطر في الفعاليات التعليمية والمدرسية كما سيتحدث مدير التفتيش واصابات العمل في مؤسسة الضمان الاجتماعي المهندس فراس شطناوي حول بيئة المخاطر في المؤسسات التعليمية بالاضافة للاستاذ الدكتور محمد سعيد صاحب العلامة العالمية في حماية الوثائق من التزوير Q.R.CODE) ) حول كيفية حماية محتويات الوثائق بتقنية جديدة، فيما يتناول المدير التنفيذي لشركة الخدمات الدولية الدكتور اكرم كيلاني تعريفا بمعايير ادارة ا الجودة بالمؤسسات التعليمة وفقا للايزو 21001.

واشار المجالي بان سيتم دعوة كافة المعنيين كلجنة التعليم بمجلسي النواب والاعيان ومدراء التربية والتعليم في جميع محافظات المملكة بالاضافة لرؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والهيئات المهتمة للاستفادة من الموضوعات المطروحة في تطوير ادارة الخدمة المدرسية والتعليمة بشكل عام.

ومن جهته بين السيد احمد الحريبي رئيس اللجنة الاعلامية للورشة بان الورشة لاهميتها سيتم تحفيز كافة الهيئات الاعلامية لتناول موضوعاتها، بالاضافة الى فتح المجال امام الهيئات الوطنية التي تحمل المسؤولية الاجتماعية لدعمها وتبني توصياتها.