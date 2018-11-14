يا لثارات النميمة في الأردن.. من أبو شاكوش حتى “الأودي”

ناصر قمش يكتب:

تجدف مؤسسة عبد الحمبد شومان عكس التيار حينما تنظم احتفالية كبيرة للحفاوة برئيس الوزراء الأسبق عبد السلام المجالي كرجل سلام، وصاحب مواقف وطنية ومسيرة سياسية فارقة، ذلك أن ما جرى عليه العرف الاجتماعي الأردني هو تمجيد الأموات، والنيل من الأحياء بشتى السبل سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو الاتصال الوجاهي.

فالحمى تستعر هذه الأيام لدفن الأحياء، والانتقاص من شأنهم وإلصاق التهم بهم، والتقليل من إنجازاتهم، وفي المقابل تمجيد لسير السلف واستحضارهم من القبور تكريما لما تركوه من إرث وطني وأدبيات سياسية مازال الناس يقتاتون عليها ويستلهمون منها الأفكار والأراء بعد أن عز إنتاج مثلها واستنساخها، مع أنه ليس من الممكن ألا تداري حمى التهجم على الأحياء كثير التحامل والتجني، ولا أن تخفي موجة الحنين للماضي كثير المبالغة والخيال.

فالانتصار لفكرة أو وجهة نظر معينة تستدعي هذه الأيام استحضار سيرة الرعيل الأول والاحتكام لمواقفهم وطرائفهم واعتبار وطنيتهم وجرأتهم نموذجا في الفروسية وهذا الحنين لا يتوقف على استحضار أمجاد السياسيين فحسب، ولكنه ينسحب على رجالات قضاء من طراز علي مسمار، وموسى الساكت وزعامات قبائل تبدأ حسين الطراونة وحديثة الخريشة ولا تنتهي بماجد العدوان، وحسن خريس، وصالح التل والصحفيين والكتاب من وزن جمعة حماد وسليم اللوزي وحسن التل وابراهيم سكجها، والعسكر ومنهم غالب عبد النبي وحاكم الخريشة وقاسم السفوق وعامر خماش، حتى الشخصيات الشعبية التي عز انتاج مثلها ومنهم الحاج محمود سعيد وجمعة الشبلي وفريد العكروش وعزيز جاسر وغيرهم من رجالات الأردن ونخبها الذين تظل ذكراهم تفرد عباءتها على ارثنا الثقافي والاجتماعي.

ربما يرتاح الكثيرون إلى إلصاق تنامي التحريض السياسي الذي يطيب للبعض إطلاق مصطلح “النميمة” كإسم دلع لهذه الظاهرة وتصاعد وتيرتها بمرحلة أردنية انتقل أبطالها إلى دار التقاعد بعد أن صعدوا مناسيب النرفزة وإشاعة الضجيج ورفعوا وتيرة حرب الاتهامات والتصفية المعنوية، في مختلف أرجاء الوطن لكن واقع الأمر يؤكد بأن هذه الظاهرة تكرست كمنهج وطني لم ينته بتنحية الأهداف عن سدة المسؤولية، وتحولت إلى وباء مستوطن يشارك في الجميع ويدفع ثمنه الجميع في الوقت نفسه.

أبو شاكوش والتورنيدو

وبحسب الكاتب والمفكر المخضرم أحمد سلامة فإن ثمة شغف يصل حد الشبق لدى بعض النخب المتكدسة في عمان، بعضهم ممن كان في قلب الدولة، وإطاراتها الحساسة بتكثيف الانقضاض على شخصية محددة في كل عصر والسعي لإخراج دورها من الفصل السياسي في تلك الحقبة.

ويقول كان التحريض مرة شعريا ومرة لغويا وأخرى مظاهرات جماهيرية، ولكن التحريض بالأردن لم يعرف دينا ولا وطنا ولا مبدأ كان ظاهرة سياسية تاخذ عدة أشكال وتنال من عدة أشخاص.

فعلى مدار العقود الماضية لم تتوانَ عبقريات النميمة عن إنتاج مواد دسمة لإشغال الفضاء بقصص لاهبة لمجالس ودواوين عمان، لتقتات عليها من بينها ما أطاح بشخصيات كبيرة فمن قصة أبو شاكوش التي أطاحت بأحد مدراء الأمن العام وإلى قصة التورنيدو والاودي وليس انتهاء بجائحة الشاورما والمياه الملوثة، فإن أشلاء حكومات وشخصيات تناثرت على ضفاف الشائعات التي لم تثبت صحتها من بطلانها.

وبحسب معلومات موثوقة فان دراسات محلية متخصصة خلصت إلى أن المدة التي تحتاجها الشائعة وهي المادة الأساسية للنميمة لتغطى الأردن من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه لا تتجاوز 35 دقيقة.

وفي هذا السياق خلص رصد أجراه مرصد مصداقية الإعلام الأردني “أكيد” الى أن الفضاء الإلكتروني المحلي تداول 92 شائعة على مدى ثلاثة شهور وتحديدا خلال الفترة (5 أيار – 5 آب 2018)، 41% من هذه الشائعات كان مصدرها من خارج الأردن، سواء عبر منصات تواصل اجتماعي أو مواقع إخبارية أو وسائل إعلام.

وأظهر رصد “أكيد”، أن 70% من الشائعات كان مصدره منصات التواصل الاجتماعي المحلية والخارجية، و30% من هذه الشائعات صدرت عن وسائل إعلام ومواقع إخبارية محلية وخارجية. ووفق تقرير الرصد المنشور على موقع “أكيد”، توزعت حصة وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر للشائعات، على 38% للمنصات المحلية التي يعود أغلبها لأفراد، و25% لمنصات أردنيين من الخارج، و7% هي حصة نشاط إسرائيليين وتحديدا ايدي كوهين الذي يعرف نفسه ب”الأكاديمي والباحث المختص بشؤون الشرق الأوسط”.

كما توزعت حصة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية البالغة 30% من مصادر الشائعات، على 21% لمواقع إخبارية ووسائل إعلام محلية، و6% لمواقع إخبارية عربية مهتمة بالشأن الأردني أما الـ3% المتبقية فكانت لوسائل إعلام سورية مرتبطة بالنظام أو المعارضة السوريتين.

ماكينة النميمة

وبالعودة إلى الفصل الذي أفرده سلامة في كتابه “ال عمان” عن ماكينة “النميمة” فإن ثمة رجال كثيرين اصطادتهم ماكينة التحريض والتحريض المضاد وراحوا ضحاياها وخسرت الدولة غيابهم وتم تنزيلهم عنوة بسبب التحريض اللغوي الذي يذبح من غير دم فكان التحريض مرة شعريا ومرة لغويا وأخرى مظاهرات جماهيرية ولكن التحريض بالاردن كظاهرة لم يعرف دينا ولا وطنا ولا مبدأ كان ظاهرة سياسية تاخذ عدة اشكال وتنال من عدة اشخاص.

فيما يرى المفكر ورئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة أن هذه الظاهرة لا تنحصر في الأردن، وإنما تمتد إلى الكثير من المجتمعات العربية بسبب كثرة المشاكل وانتشار حالة عدم التيقن في المجتمع مما يدفع الناس الى تبادل همومهم مع بعضهم البعض.

ويقول أبو عودة أن ذلك يكرس ظاهرة التشاكي بين أفراد المجتمع مما يشجع على الغيبة والنميمة للنيل من النماذج الناجحة والمتقدمة في المجتمع، وقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي بتوسيع نطاق هذه الظاهرة باعتبارها ميدانا مفتوحا لكل فرد لتسميع صوته وبث شكواه وإطلاق الشائعات للتنفيس عن الغضب.

الدكتور صبري اربيحات، وزير التنمية السابق وعالم الاجتماع المرموق، يرى أن النميمة وليدة حالة الخوف في النظام الاجتماعي لأن الناس تخاف أن تقول الحقيقة وأن تقول رأيها بصدق وشفافية وصراحة فتظهر النميمة للتنفيس عن الغضب الذي تنامى نتيجة المجاملة والمسايرة. ويسترسل اربيحات أن وسائل التواصل فتحت مجالا واسعا لانتشار النميمة لأنها تمنح شعورا للشخص بانه منفرد بنفسه “سلوك الناس في السوشال ميديا مثل سلوك الناس في الحمامات عندما يخربشون على جدرانها بسبب عدم حضور المجتمع كقوة ضاغطة لمنعهم من التعبير عن أنفسهم”.

وينظر الدكتور الدكتور اربيحات بإيجابية إلى ظاهرة النميمة باعتبارها “مطريا” للحالة الاجتماعية، ولها دور كبير في استمرار النظام الاجتماعي بالشكل الذي هو عليه.

ويحتل الأردن مرتبة متقدمة من حيث نسبة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وفق استطلاع أميركي. وحصل الأردن على نسبة 75%، ليتصدر قائمة أكثر الدول استخداما لمواقع التواصل الاجتماعي في العالم.

واحتلت جمهورية لبنان المرتبة الثانية، وتلتها كوريا الجنوبية. كما احتل الأردن المرتبة السابعة عالميا، من حيث استخدام سكانها للإنترنت والهواتف الذكية. ذكر الاستطلاع، الذي شمل أكثر من 40 ألف شخص في 37 دولة، أن نسبة البالغين الذين يملكون الهواتف الذكية في كوريا الجنوبية وصلت إلى 94 بالمئة، لتتصدر الترتيب العالمي.

وجاء الكيان الإسرائيلي في المرتبة الثانية بنسبة 83 بالمئة وأستراليا 82 بالمئة وهولندا والسويد ولبنان 80 بالمئة وإسبانيا 79 بالمئة والولايات المتحدة 77 بالمئة والأردن 76 بالمئة وألمانيا 72 بالمئة وبريطانيا 72 بالمئة وتشيلي 72 بالمئة وكندا 71 بالمئة.

جلسات الملك المؤسس

في مرحلة التأسيس الأردنية كان التواصل يتم خارج الأطر المؤسسية، وكان الملك المؤسس يحاول استقطاب مكونات المجتمع الأردني، والتقرب لها، وتقليب الأفكار معها، واستيعابها والتقرب من همومها ومشكلاتها، وكان بناء على هذه الجلسات المستمرة في ديوانه يقوم بعملية فرز للرجال من حوله، لأنه يسعى لتأسيس دولة حقيقية وقابلة للاستمرار والنمو، وكانت أخبار جلسات الملك وحواراته تشغل أهالي الأردن، دون أن يتمكنوا من الإطلال عليها مباشرة، لذلك كانت النميمة تعمل على بناء رواية أخرى لما يحدث فعلاً، وكانت النميمية تتصاعد من الأطراف التي وجدت في نفسها شيئاً من الضغينة والغضب، لأنها لم تكن مؤهلة فعلاً لتحلق بركب بناء الدولة، وفي شروط الطبيعة الإنسانية، أن يتم البحث عن أسباب أخرى وتوطين نظرية المؤامرة لدى الأردنيين، وأصبحت لعبة الحكم والمعارضة هي تجسيد لمبدأ “مع وضد” ولكل طرف مجالس نميمته وحكاياته.

وقد أسهم في مزيد من التعقيد في عملية النميمة عدم وجود البديل عن رجل السياسة كهدف للنميمة، فالأردن يفتقد للنجوم على مستوى الفنون، فلا مطربين ونجوم سينما تمكنوا من الوصول إلى مستوى كبير من الشهرة ودخلوا في لعبة ملايين المعجبين وشغلوا الصحف الفنية بأخبار زواجهم وطلاقهم وعلاقاتهم، ولا لاعبي كرة قدم استطاعوا أن يخطفوا الاهتمام بمنجزاتهم العالمية، وحتى الممثل السينمائي الذي استطاع أن يصل إلى بعض التواجد في مصر فإنه أصبح يتحدث باللهجة المصرية ويتحيز لمصر على حساب الأردن! ولذلك، فالسياسي بوصفه الشخص الذي تنشغل بأخباره وتصريحاته وهفواته الصحف والمواقع الإلكترونية عليه أن يتحمل طاقة النميمة المتوفرة في المجتمع وحده، ويتندر أحد الزملاء الإعلاميين على ذلك مؤكداً بأن هذه عقوبة كافية للسياسي لأنه ببساطة لم يعمل على بناء هذه الفئات في المجتمع ودعمها لتحمل معه وعنه نصيباً من النميمة.

ويبدي الكثيرون تخوفهم من تضخم ماكينة النميمة التي تفضي إلى اغتيالات سياسية ذلك أن معادلة إنتاج النخب بمختلف أشكالها السياسية والاجتماعية مثلت أحد أبرز عبقريات الحكم في بلادنا، ومكنته من خلق حلقات وسيطة جسرت المسافة بينه وبين مكونات المجتمع، على أساس التكامل في الأدوار، وليس المنافسة عليها وساهمت هذه التوليفة في رصف فسيفساء الوحدة الوطنية والحفاظ على الأمن الاجتماعي، ومكنت الدولة من الانتصار لسيادة القانون الذي يتقدم على الروابط العائلية والعشائرية حينما يتعلق الأمر بأمن الوطن وسيادته، والشواهد على ذلك كثيرة وماثلة في الكثير من المفترقات التي قدم فيها الجميع مصلحة الوطن على المصالح العشائرية والفئوية، والجهوية الإقليمية لأن مصلحة الجميع تكمن في قوة الدولة وليس ضعفها.

تفريغ النخب

ذلك أن النخب تمثل حلقة الوصول بين المواطنين وبين خطط الدولة وتصوراتها المستقبلية، وهم البوتقة التي تنصهر داخلها كافة المفاهيم والاستراتيجيات والسياسات ولديهم القدرة على تدعيم القوى الإيجابية وتقليص السلبية، وحسم الخلافات والترجح بين الأراء.

وإذا كان البعض يتحمل جزءا من مسؤولية العبث بهذه النخب، من خلال تقديم الاسوأ على الافضل، فإن البعض يتحمل مسؤولية أكبر من خلال تصفيات النميمة التي لا تتوقف عن التهام المزيد من الضحايا وخصوصا بعد انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وتغلغلها في حياة الناس.

لقد مثلت الحلقات الوسيطة أكبر عون للدولة باعتبارها اليد الطولى للتواصل مع ابنائها وتأطيرهم، سواء لردعهم عن التطاول على مقدراتها، أو التحشيد لقضايا وتحدياتها، والتاريخ حافل بالشواهد التي أكدت دور هذه النخب في تكريس هيبة الدولة ومأسستها، لدرجة أن جرحا بعمق ايلول التأم على يد رموز الاتحاد الوطني الذي مثل أمتن الجسور بين كل مكونات الدولة.

ليس من العدالة اختزال تجارب نخبتنا وتقزيم أدوارهم من خلال “وسمها” بملصقات نختمها على سيرتها المهنية من قاموس التهم الجاهزة، كالإقليمي والجهوي والطائفي والفاسد والمرتشي والمخبر وأبو التمويل الأجنبي إلى تهم أخرى قد تطال الشرف، وقذف المحصنات.

ومن غير الإنصاف التعالي عن إنجازات الموهوبين والمثابرين على اختلاف مواقعهم في مختلف ميادين شرف الخدمة العامة أو بين صفوف المجتمع، وهي لعبة يخسر فيها المجتمع.

إن انهيار الاتحاد السوفييتي لم يبدأ مع إعادة البناء الغورباتشوفية، ولكنه بدأ مع تفشي ظاهرة اغتيال الشخصية التي احترفها الشيوعيون، وخصوصا الحزب الستاليني اللينيني الذي ترعرت في صفوفه مصطلحات العميل والخائن والبرجوازي ضيق الأفق.

استحضار الراحلين وتمجيدهم سمة نبيلة في الشعوب، ولكنها في حالتنا المحلية تفتح باب الأسئلة حول انحلال النخبة الأردنية وعجز المجتمع عن إنتاج نخب جديدة وأسباب غياب الشخصية الوطنية التي يلتف حولها الآخرون.

لا شك أن عصر التواصل الاجتماعي يعيش صدمة حريته، ولكن الوقت يكفل بأن يصنع من المصداقية عامل تأثير وحسم في هذه الأداة المهمة للغاية من أجل الانتقال إلى مستوى جديد من الديمقراطية، وليمثل الفضاء الإلكتروني بالفعل قيمة مضافة للتعرف على نبض الأردنيين الحقيقي.