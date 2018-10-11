البنك العربي الإسلامي الدولي يفتتح فرعه الجديد في جبل النصر شارع الحزام الدائري

الاصلاح نيوز-

بعون الله وتوفيقه تم إفتتاح فرع البنك العربي الاسلامي الدولي الجديد في جبل النصر شارع الحزام الدائري وذلك في إطار خطة البنك الإستراتيجية التي يتبعها لتوسيع شبكة فروعه للوصول إلى أكبر شريحة من العملاء في مختلف مواقعهم ، وبإفتتاح الفرع الجديد يرتفع عدد فروع البنك في المملكة إلى أربعه وأربعون فرعا .

وقد إفتتح الفرع رئيس مجلس الإدارة عطوفة السيد “محمد سعيد ” شاهين وبحضور سعادة المدير العام السيد إياد العسلي وعدد من المسؤولين في الإدارة العامة بالبنك وحشد كبير من القطاعات الإقتصادية والإجتماعية في المنطقة وعدد من عملاء البنك الكرام .

وجاء إفتتاح الفرع نظراً لطبيعة المنطقة الإستراتيجية ولما تشهده المنطقة من نشاط واسع يستوجب إقامة فرع لتسهيل معاملات المواطنين الأفراد والتجاروالصناعيين ، حيث يتميز الفرع بتصميم حديث وعصري بالإضافة الى إحتوائة على أحدث الأنظمة التقنية الكفيلة بإثراء جودة الخدمات المقدمة كما تم توفير كادر مصرفي مؤهل ومدرب لتقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية المتطورة والمتفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء

وفي معرض حديثة نوه السيد إياد العسلي إلى أن إفتتاح الفرع يأتي من منطلق حرص البنك على التواجد في كافة المواقع بالمملكه ، وتجسيداً لالتزام البنك بتوفير كافة وسائل الراحة للعملاء لاتمام معاملاتهم المصرفية بسهوله ويسر .