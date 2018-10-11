اورانج الأردن تطور بنيتها التحتية في “البلقاء”

الاصلاح نيوز-

أعلن الرئيس التنفيذي لـ “Orange” الأردن تيري ماريني عن التوسعة الجديدة التي أجرتها الشركة على شبكاتها في مناطق مختلفة في محافظة البلقاء، حيث تم تنفيذ عمليات تطوير شبكة الجيل الرابع المتقدم 4G+، وشبكة الانترنت عريض النطاق الثابت ADSL، إضافة الى شبكة الفايبر الخاصة بها، لتوفر من خلالها عروضاً متميزة للاشتراكات المنزلية في هذه الخدمة، جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء في مجمع النقابات المهنية في البلقاء، بحضور نائب المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات والشبكات والمبيعات الكلية في الشركة إتيان دي تابول، المدير التنفيذي للتسويق وخدمات الزبائن نائلة الداود.

وأكد ماريني أن الشركة خصصت ملايين الدنانير للاستثمار في تطوير شبكتها في جميع محافظات المملكة، لافتاً إلى أن تطوير شبكة الشركة في محافظة البلقاء يأتي كجزءٍ من خطة Orangeالاردن لتحسين بنيتها التحتية وتوفير شبكات الجيل القادم (شبكة الجيل الرابع، شبكة الجيل الرابع المتقدم 4G+، الفايبر والـ (ADSL في مختلف مدن ومحافظات المملكة.

وقال أن هذه الخطوة جاءت في إطار استراتيجية Orange الأردن الخمسية “Essentials 2020” التي تركز على توفير خيارات اتصال متعددة وثرية أمام مشتركيها، واتاحة خدمات الاتصالات والإنترنت بجودة عالية، مؤكداً على أن الشركة ستستمر في العمل لاحراز تقدم رقمي ملموس في جميع مناطق المملكة دون استثناء ضمن الخيارات المتعددة التي تلبي احتياجات المشتركين.

وذكر ماريني أنه ونتيجة لمتابعة الشركة بحرص على توفير شبكة متقدمة ومتطورة، فقد نالت Orange الاردن جائزة أفضل تجربة شبكة اتصالات على المستوى الإقليمي في مؤتمر إدارة تجربة الزبائن في قطاع الاتصالات CEM السابع، الذي أقيم في دبي للعام الثاني على التوالي.

من جانبه، استعرض تابول إجراءات تحسين شبكة الخلوي في محافظة البلقاء لعامي 2017 و2018، قائلاً إن الشركة قامت بإضافة 31 برجاً جديداً في محافظة البلقاء لزيادة تغطية الشبكة في عدة مناطق، شملت 15 موقعاً في مدينة السلط، و13 موقعاً جديداً في كل من عين الباشا، دير علا، ماحص، الفحيص، عيرا، يرقا ومنطقة زي و3 مواقع تحت الانشاء اثنين منها في مدينة السلط، وموقع جديد في البقعة.

وأشار إلى أنه قد تمت إضافة تردد جديد (GHz 2.6) لزيادة السعات على شبكة الـ 4G لاستيعاب الحركة المتزايدة في 21 موقعاً، وتشمل 6 مواقع في مدينة السلط، 4 مواقع في عين الباشا، 3 مواقع في ماحص، 3 مواقع في الفحيص، 3 مواقع في دير علا وموقعين في الشونة الجنوبية ومنطقة زي.

أما بالنسبة لخدمة الإنترنت الثابت (ADSL) قال دي تابول أنه قد تمت إضافة 16 موقعاً جديداً في محافظة البلقاء، وهو الأمر الذي ساهم بتحسين سرعة الإنترنت بزيادةٍ نسبتها 55%، حيث تمت إضافة 5 مواقع في مدينة السلط، وموقعين في الفحيص، و3 مواقع في دير علا، و6 مواقع في عين الباشا.

واستعرضت الداود عروض الخلوي التي طرحتها الشركة في بداية العام الحالي، مضيفة أن الشركة قامت بتصميم عروضها الجديدة استكمالاً لمراحل تطوير شبكتها في محافظة البلقاء، وذلك استناداً إلى مبدأ “الاستماع والاستجابة”، حيث تقوم الشركة بإجراء دراسات “صوت الزبائن” باستمرار، لمعرفة احتياجات الزبائن ومتطلباتهم وبناء على ذلك، تقوم بتصميم أفضل العروض التي تتناسب مع احتياجاتهم وتلبي طلباتهم، بهدف تقديم تجربة اتصال أكثر غنى، قائلة ان منها عروض خدمات شبكة الجيل الرابع المتقدم 4G+، والتي تصل سرعة الإنترنت فيها إلى 250 ميجابت/ثانية بالإضافة إلى العروض على الأجهزة الداعمة لها، والتي يمكن الحصول عليها من معارض Orange الأردن المنتشرة في المملكة أو من خلال المتجر الإلكتروني.

ووصفت الداود هذه العروض بأنها عروض خلوية مميّزة، بسيطة وشفافة، حيث أنها توفر حزم إنترنت بسِعات أكبر بدون تقسيم لإعطاء المشترك حرية الاستخدام حسب الحاجة مثل خطوطOrange 7+, 9+، وعروض YO للشباب التي تم تحديثها مؤخرا خلال شهر 9 مع اضافة العديد من الميزات الجديدة التي تشمل جوائز شهرية وخصومات مقدمة من شركائنا وخدمة فيد واستفيد التي تمنح خصم 50% على قيمة الاشتراك، بالإضافة إلى العروض المميزة لمنتسبي ومتقاعدي القوات المسلحة الأردنية –الجيش العربي والاجهزة الامنية على خط حماة الوطن الذهبي، والذي يشمل خصم 50% من قيمة الاشتراك الشهري لأول 3 أشهر.

كما أشارت الداود لعروض الإنترنت المنزلي والتي تشمل Orange فايبر “المنزلي”، الذي يوفر أسرع جهاز اتصال “فايبر بوكس” الجديد والمبتكر، والذي يزود المشتركين بسرعات خيالية تصل إلى 300 ميجابِت/ ثانية مع خاصية سوبر واي فاي لتغطية متطورة وكفاءة عالية، وأشارت إلى أن هذه الخدمة متوفرة حالياً في منطقة الفحيص في محافظة البلقاء .

كما تتضمن عروض “نِت ADSL” التي تقدم جهاز Orange هوم بوكس الجديد الذي يتميز بجودة الخدمة و الكفاءة العالية في التغطية كما يوفر تجربة نت فائقة السرعة تصل الى 24 ميجابت/ثانية مع تنزيل بلا سقوف حيث قامت الشركة بإطلاق عروض جديدة للمحافظات ابتداءً من 18 دينار/ شهر مع عرض ترويجي لأول شهر بقيمة 10 دنانير ، بالإضافة لعروض “نت وين ما كان” بخدمة الجيل الرابع مع جهاز Orange فلاي بوكس، والذي يوفر سرعات إنترنت عالية وسعات تنزيل كبيرة .

يشار إلى أن Orange الأردن تغطي حالياً 95% من المناطق المأهولة بالمملكة بشبكات الجيل الرابع (4G – LTE)، وتملك 6 آلاف كيلومتر من كوابل الألياف الضوئية المخصّصة للأعمال، كما تقوم حالياً بإضافة ما يزيد عن 1600 كيلومتر من كوابل الألياف الضوئية المخصّصة للمنازل.