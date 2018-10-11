قوات الدرك تدفع بتعزيزات إلى منطقة الوالة ومليح

الاصلاح نيوز-

دفعت قوات الدرك بتعزيزات من القوى البشرية وآليات الدفع الرباعي، منذ فجر اليوم السبت، إلى منطقة الوالة ومليح في محافظة مادبا لمساندة جهود البحث والإنقاذ، حيث لا تزال الجهود مستمرة في المنطقة.

ووضعت قوات الدرك ومنذ يوم أمس جميع وحداتها تحت أعلى درجات الاستعداد، لتوفير الدعم لجميع الجهات المعنية والمواطنين في المناطق التي داهمتها السيول.

وشاركت ولا تزال ناقلات الجنود والآليات والفرق التابعة لقوات الدرك في عمليات الإنقاذ، وتمكنت ليلة أمس من فتح الطريق الصحراوي بعد سحب عشرات المركبات المدنية التي كانت عالقة في منطقة ضبعة، وتسببت في إغلاق الطريق العام لعدة ساعات