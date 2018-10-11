الصناعيون ينتخبون ممثليهم في غرف الصناعة

الاصلاح نيوز-

بدأت صباح اليوم السبت، مراكز الاقتراع باستقبال الناخبين في انتخابات غرف الصناعة وممثلي القطاعات الصناعية في كل من غرفة صناعة عمان واربد والزرقاء، حيث تجرى الانتخابات في مقرات الغرف.

وبلغت نسبة التصويت في غرفة صناعة عمان حتى الساعة 1.30 ظهرا 30 % بمجموع 363 صوتا.

وفي انتخابات مجلس ادارة غرفة صناعة اربد، أدلى زهاء 60 ناخبا بأصواتهم حتى ظهر اليوم، من أصل 331 عضواً بالهيئة العامة يحق لهم الانتخاب.

واستنادا إلى أحكام المادة (8/أ) من التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2018 الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات لانتخاب اعضاء مجالس الغرف والقطاعات الصناعية، فقد اكتمل النصاب القانوني لاجتماع الهيئات العامة لجميع غرف الصناعة حيث حضر الاجتماع في غرفة صناعة عمان ( 607) ممثلا، وفي غرفة صناعة الزرقاء اكتمل النصاب القانوني لاعضاء الهيئة العامة بحضور (118) ممثلا، وفي غرفة صناعة اربد اكتمل النصاب القانوني بحضور (176 ) ممثلا.

ومن المعلوم أن عملية الاقتراع سوف تستمر لغاية الساعة السابعة مساءً.