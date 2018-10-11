تشييع جثمان الشهيد الجبور في سحاب

الاصلاح نيوز-

شيع آلاف ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد الوكيل الغطاس حارث ناصر الجبور، في مسقط رأسه ببلدة أم بطمة في سحاب، والذي استشهد يوم أمس، أثناء عملية البحث عن مفقودين خلال السيول التي داهمت منطقة ضبعة.

ومندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك مدير عام الدفاع المدني، اللواء مصطفى عبدربه البزايعه، في تشيع جثمان الشهيد الجبور، حيث نقل اللواء البزايعة تعازي ومواساة جلالة القائد الأعلى لذوي الشهيد وأسرته، وعشيرته.

وسلم اللواء البزايعة العلم الأردني لوالد الشهيد الجبور، مؤكداً أنه سيبقى رمزاً للبطولة، خالداً مع الشهداء الذين افتدوا الوطن بدمائهم الزكية.

هذا وقد شارك في تشييع جثمان الشهيد الجبور مدير المكتب العسكري الخاص لجلالة الملك وعدد من مرتبات القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك وعدد كبير من المواطنين.

وجرت لشهيد الواجب مراسم عسكرية، وحمل على أكتاف رفاقه من منتسبي جهاز الدفاع المدني ملفوفا بالعلم الأردني، وورى الثرى في مقبرة أم بطمة بعد الصلاة عليه في مسجد أم بطمة الكبير.