تفاصيل الطرق المغلقة بسبب السيول

الاصلاح نيوز –

قالت مديرية الأمن العام إن كافة الطرق في المملكة لغاية الساعة العاشرة صباحا سالكة باستثناء الطرق التالية بسبب ارتفاع منسوب المياه:

طريق البحر الميت

طريق جسر العمري باتجاه الجفر

طريق معان باتجاه الجفر

وتهيب مديرية الأمن العام بكافة الأخوة المواطنين أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة وتجنب المسير على الطرق المغلقة والابتعاد عن المناطق المنخفضة ومجاري السيول والامتثال لإرشادات رجال الأمن العام المنتشرين على الطرقات لدلالتهم وإرشادهم، وفي حالة الاحتياج للضرورة والمساعدة الاستفسار والاتصال على رقم الطوارئ ٩١١.