إرتفاع عدد وفيات سيول الجمعة الى 12

الاصلاح نيوز-

ارتفع عدد وفيات سيول أمس الجمعة إلى 12 وفاة بعد العثور على جثة صباح اليوم السبت، فيما تم إنقاذ شخصين بوادي الهيدان.

وقال الناطق الإعلامي في مديرية الدفاع المدني إياد العمرو إن البحث مستمر عن طفلتين من عائلة واحدة كانت السيول جرفت مركبتهم حيث عثر على طفلة متوفية وأخرى حية ترزق فيما عثر صباح اليوم على جثة الأب وابنته.

وعثر على جثة تعود لطفلة في منطقة وادي الهيدان ظهر السبت.

وصرحت إدارة الإعلام في الدفاع المدني بأن غرف عمليات دفاع مدني مأدبا ومعان والبلقاء تبلغت ظهر يوم أمس الجمعة عن وجود أشخاص داهمتهم المياه في منطقة ضبعة والوالة ومليح ووادي موسى ووادي شعيب والبتراء حيث تحركت كوادر الدفاع المدني إلى مواقع الحوادث المختلفة وتبين أنه نتيجة غزارة الأمطار وارتفاع منسوب المياه تشكلت السيول التي داهمت مجموعة من المواطنين.

حيث باشرت كوادر الدفاع المدني عمليات الإنقاذ من خلال فرق الغطاسين وفريق البحث والإنقاذ الأردني وعدد كبير من الآليات والمعدات المتخصصة وبإشراف مباشر من مدير عام الدفاع المدني اللواء مصطفى البزايعه وبمشاركة الجيش العربي والأمن العام والدرك ووزارة الأشغال العامة ووزارة البلديات بالإضافة إلى عدد من المروحيات العمودية التابعة لسلاح الجو الملكي.

ومازالت عمليات البحث والإنقاذ والتفتيش مستمرة لغاية هذه اللحظة للبحث عن شخصين مفقودين مع العلم أن وعورة المنطقة وغزارة الأمطار وتشكل السيول وما رافقها من طمي وأتربة وحدوث بعض الانهيارات في المنطقة كان سببا في إعاقة عمليات البحث والتمشيط ,حيث تمكنت الفرق المشاركة من تأمين الآلاف من المواطنين إلى أماكن آمنه و إسعاف (12) شخص وصفت حالتهم بين المتوسطة والبسيطة فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى (12) وفاة والبحث جاري عن طفلة مفقودة.

هذا وقد تابع عمليات البحث والإنقاذ والتعامل مع الحادث أولا بأول نائب جلالة الملك سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله مع الجهات المعنية مشيدا بالجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة العسكرية والمدنية وداعيا إلى استمرارها بنفس النسق لحين الانتهاء من التعامل مع مجريات الحادث .

وتابع سير عمليات البحث والإنقاذ من المركز الوطني للأمن و إدارة الأزمات دولة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الإعلام ورئيس هيئة الأركان المشتركة ومدراء الدفاع المدني والمخابرات العامة والأمن العام وقوات الدرك.