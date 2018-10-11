الررزاز يترأس اجتماعا دائما في مركز ادارة الازمات

الاصلاح نيوز-

قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، ان مجلس إدارة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات قرر أن يكون في حالة انعقاد دائم في لمتابعة الحالة الجوية السائدة وعمليات الإخلاء والبحث عن المفقودين.

وأضافت غنيمات في تصريح اليوم السبت، ان الاجتماع الذي يرأسه رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بحضور عدد من الوزراء وقادة الأجهزة المعنية، “يتابع الإجراءات التي تتم حالياً على أرض الواقع في البحث عن بقية المفقودين، وجهود الإخلاء والإيواء”، مؤكدة أن الجهود التي تقوم بها مختلف الوزارات والمؤسسات والأجهزة مستمرة في مختلف مناطق المملكة.