العثور على أمين عام “مؤمنون بلا حدود” يونس قنديل بعد اختفائه

الاصلاح نيوز-

عثرت الأجهزة الأمنية الأردنية صباح اليوم السبت على الأمين العام لمؤسسة “مؤمنون بلا حدود” الدكتور يونس قنديل، بعد اختفائه مساء أمس بظروف غامضة من قبل مجهولين بالعاصمة عمّان.

وقال شقيق الدكتور يونس، عادل قنديل، في تصريح صحفي: إن الأجهزة الأمنية عثرت على شقيقه بمنطقة أحراج بمنطقة عين غزال وسط العاصمة عمّان، وتم إسعافه إلى إحدى المستشفيات القريبة.

وفي التفاصيل، كان المفكر الأردني قنديل، اختفى مساء أمس الجمعة بمنطقة عين غزال بعمّان، بظروف غامضة؛ حيث ورد لمديرية الأجهزة الأمنية بلاغاً باختفاء أمين عام منظمة “مؤمنون بلا حدود” في منطقة طارق بالعاصمة عمّان، بعد العثور على مركبته وهو ليس بداخلها.

وبعد بحث، عثرت الأجهزة الأمنية فجر اليوم على قنديل في الأحراج المجاورة للمكان؛ حيث تعرض للضرب، وهو يعاني من كدمات وآثار تعذيب، وفق شقيقه.

وطالب عادل قنديل، مؤسسات الدولة بالوقوف على مسؤولياتها، لا بالعثور على من اعتدى على شقيقه بالضرب الوحشي فحسب ومحاسبتهم قانونياً؛ بل بمعاقبة كل من حرّض على قتله، وكانوا “رأس فتنة” كما وصفهم، في منشور له على صفحته على فيسبوك.

من جهته قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي إنه و”بعد البحث عن الدكتور يونس قنديل إثر البلاغ الذي ورد مساء أمس باختفائه في منطقة طارق شمال العاصمة فقد تم العثور عليه وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج وما زال التحقيق جارياً”.

يذكر أنّ الدكتور يونس قنديل تعرض لحملة تهديدات بالقتل، الفترة الماضية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد منع مؤتمر “انسدادات المجتمعات الإسلامية والسرديات الإسلامية الجديدة” الذي كان من المزمع عقده في بداية الشهر الجاري بالتعاون مع مركز “مسارات تنوير”، وبعد ما رافقها من حملة تحريض على القائمين على المؤتمر.

هذا ومن المتوقع أن تجري عائلة الأمين العام لمؤمنون بلا حدود مؤتمراً صحافياً مساء اليوم للوقوف على ملابسات اختطاف ابنهم وضربه وتعذيبه، والمطالبة بالكشف عن هوية الفاعلين.