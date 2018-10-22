الحكومة تكلف الجهات المختصة ضمان الجاهزية في الشتاء

الاصلاح نيوز-

ناقش مجلس الوزراء الاستعدادات المسبقة الواجب اتخاذها لضمان جاهزية جميع الجهات المعنية بمواجهة أي طارئ خلال فصل الشتاء.

وعمّم رئيس الوزراء على وزارة الشؤون البلدية ووزارة الاشغال العامة والاسكان وامانة عمان الكبرى بأهمية العمل على إعداد وتجهيز فرق طوارئ تعمل على مدار الساعة خلال فترات تساقط الامطار والثلوج مجهزة بكل ما تحتاجه من لوازم وادوات لمساعدة المواطنين في حالات تدفق المياه الى منازلهم او اغلاق الشوارع نتيجة تراكم الثلوج .

واكد رئيس الوزراء ضرورة التأكّد من سلامة وجاهزية الآليات اللازمة للعمل وفتح غرف عمليات مركزية في مركز كل بلدية وغرف عمليات فرعية في المناطق الادارية التابعة لها والاعلان المسبق عن ارقام هواتفها للمواطنين .

وتضمن التعميم التأكيد على فتح مناهل تصريف مياه الامطار وتنظيفها بحيث تكون جاهزة لاستيعاب كميات الامطار وتهيئة مجاري السيول وتنظيفها وابعاد القاطنين عشوائيا من حولها اضافة الى عمل مسح للطرق الخارجية بحيث تضمن سلامة المسير عليها في حال تساقط مياه الامطار.

كما تضمن التعميم التأكيد على عمل جدران الغابيون بمحاذاة الجبال والسفوح التي تجرف التربة والحجارة بحيث تمنع تساقطها على الشوارع واغلاق العبارات وتهيئة مسار المياه للسدود الصحراوية ومناطق تجمع مياه بحيث يستفاد من كل كميات مياه الامطار الهاطلة دون هدر اضافة الى استئجار الاليات في حالات الطوارئ.